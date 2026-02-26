El BNG exige una intervención «urgente» para frenar la degradación de la duna de A Calzoa

El BNG de Vigo reclamó este jueves una actuación técnica urgente para garantizar la protección y recuperación del sistema dunar de A Calzoa, tras el colapso registrado recientemente por el tren de borrascas y en un contexto de advertencias previas sobre el riesgo de degradación irreversible de este espacio, catalogado como hábitat de interés comunitario. La formación nacionalista expresó su «profunda preocupación» y situó el foco en la responsabilidad municipal, al considerar que la situación no es fruto de un episodio imprevisible, sino de una falta de medidas eficaces de conservación.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, se hizo eco de la denuncia pública de la asociación ecologista ZOA y de los avisos trasladados por personal científico sobre la fragilidad del enclave. A juicio del grupo, la duna cumple una función clave de protección costera y venía soportando una presión continuada sin un blindaje suficiente frente al tránsito y la erosión.

Uno de los puntos centrales de la crítica del BNG se dirige al cierre perimetral instalado en la zona. Los nacionalistas sostienen que su diseño es «ineficaz» y que no responde a parámetros científicos básicos, con deficiencias que —según afirman— eran conocidas por el Concello desde hace años. Añaden que, veinte días después del derrumbe, no se habrían implementado medidas visibles de protección, manteniéndose un talud descubierto que facilita el paso de personas y animales y aumenta la presión sobre el ecosistema.

Para el Bloque, la inacción del gobierno municipal es «inaceptable» ante la degradación de un hábitat sensible que requiere intervención inmediata y un plan de restauración riguroso. En este sentido, Igrexas advirtió: «A cidade non pode permitirse perder máis patrimonio natural por desleixo e xestión neglixente».

El BNG exige al Concello que active con urgencia los mecanismos necesarios para asegurar la protección efectiva de la duna y su recuperación completa. Y lanzó un aviso político: si no se produce una respuesta «efectiva y verificable» en lo inmediato, solicitará la intervención de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, en el marco de sus competencias sobre conservación del litoral.

La formación concluye reclamando una política ambiental más preventiva y con planificación a largo plazo. «A defensa do noso litoral é unha responsabilidade institucional. Vigo precisa dunha política ambiental seria, preventiva e responsábel», señaló el portavoz, que aseguró que el BNG seguirá «vigilante» para que se actúe.