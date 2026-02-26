La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro

Un total de 120 pacientes oncohematológicos ya reciben en el área sanitaria de Vigo atención integral fuera del hospital, con tratamientos administrados en su domicilio o en su centro de salud de referencia. El Sergas presentó este jueves los resultados de los dos últimos años del Programa de Atención Extrahospitalaria Integral do Paciente Oncohematolóxico, un proyecto pionero que busca transformar el modelo tradicional, acercando la asistencia a pacientes que, por edad, comorbilidades o dependencia, afrontan con especial dificultad los desplazamientos frecuentes al hospital.

La iniciativa fue expuesta en el Hospital Álvaro Cunqueiro durante la jornada «Atención extrahospitalaria no paciente oncohematolóxico: abordaxe multidisciplinar e incorporación de TICS», dirigida especialmente a profesionales de Atención Primaria y con participación de equipos de Hematología, Farmacia Hospitalaria y Enfermería. La sesión estuvo presentada por el gerente del área, Javier Puente, y contó con la intervención de profesionales del centro de salud de Porriño, que compartieron su experiencia sobre el terreno.

El programa se desarrolla en domicilio en el núcleo urbano de Vigo, mientras que en el resto del área se despliega en los centros de salud de Porriño, Ponteareas y Redondela. Según informó el Sergas, en los próximos días se incorporará también Tomiño y la previsión es extender el modelo a otros centros en los próximos meses.

El perfil de pacientes incluye personas con enfermedades oncohematológicas y tratamientos crónicos —orales, subcutáneos o endovenosos de corta duración— que hasta ahora requerían visitas muy frecuentes a consulta y al Hospital de Día. El objetivo es doble: mejorar la adherencia y, sobre todo, ganar calidad de vida, al reducir viajes, tiempos de espera y exposición a entornos de mayor riesgo infeccioso.

La jefa del servicio de Hematología del área sanitaria, la doctora Carmen Albo, subrayó la importancia de la coordinación asistencial para sostener el cambio de modelo: «Grazas á colaboración e comunicación entre os profesionais sanitarios pódese manter a continuidade asistencial nos pacientes que reciben atención extrahospitalaria». Y detalló el engranaje operativo: «Ao incluír un paciente no programa, a enfermeira xestora ponse en contacto directo coa enfermeira responsable do paciente no centro de saúde… Así, os pacientes reciben unha atención completa desde os seus domicilios ou centros de saúde, o que mellora a súa atención e a súa calidade de vida».

El Sergas enmarca el programa como un cambio de paradigma asistencial, pensado para un paciente oncohematológico que a menudo es de edad avanzada, con pluripatologías y necesidades de apoyo para moverse. Entre los beneficios señalados figuran la reducción de desplazamientos —con menor fatiga y estrés—, la detección precoz de complicaciones y la disminución de visitas no programadas, manteniendo —según la información facilitada— los mismos estándares de seguridad y calidad en la administración de tratamientos que en el hospital o en el Hospital de Día.

Un pilar clave del seguimiento es la tecnología. El programa incorpora herramientas de teleasistencia como la plataforma TELEA, que permite el control diario de constantes vitales y síntomas por parte del equipo sanitario. Con este sistema de monitorización y la comunicación continuada con el paciente a través de enfermería y del médico responsable, el Sergas estima que se han evitado hasta el 50% de consultas no programadas o visitas a urgencias gracias a la detección temprana de posibles complicaciones.

El balance se completa con un dato de impacto organizativo: en dos años, el programa ha supuesto una reducción de cerca de 2.000 asistencias al Hospital de Día, al trasladar parte de la actividad a domicilios y centros de salud. Un resultado que la área sanitaria atribuye al trabajo en red entre hematólogos, farmacéuticos hospitalarios, enfermeras gestoras de casos y Atención Primaria, con el objetivo de mantener una atención coordinada y humanizada, al tiempo que se descongestionan recursos hospitalarios.