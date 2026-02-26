El alumnado del IES Politécnico de Vigo visita el CERN y la sede de la ONU en Ginebra
Estudiantes de 2º de Bachillerato científico disfrutaron de un recorrido guiado por el mayor laboratorio de física de partículas del mundo
R.V.
El alumnado de 2º de Bachillerato científico del IES Politécnico de Vigo visitó las instalaciones del CERN en Ginebra gracias a una iniciativa que supone el primer viaje del centro al mayor laboratorio de física de partículas del mundo.
Durante la estancia, que tuvo lugar entre el 11 el 15 de febrero, el grupo participó en un recorrido por el museo interactivo del CERN y realizó una visita guiada al centro de procesamiento de datos, a las instalaciones dedicadas a la investigación en antimateria y al LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo. El viaje se completó con una visita a las sedes de Cruz Roja y Naciones Unidas.
Además, los alumnos fueron recibidos en la Alcaldía de Ginebra. El regidor, el gallego Alfonso Gómez, no pudo asistir personalmente al encontrarse en un acto oficial, pero hizo llegar a la delegación viguesa un saludo institucional y un regalo, destacando la relevancia de su visita y de la formación científica de los jóvenes.
El profesor de Física Eduardo García Parada destaca que «visitar o CERN permite comprender que a física que se estuda na aula é ciencia real, desenvolvida en equipos internacionais con tecnoloxía punteira». Por su parte, la profesora de Biología Paula Álvarez Luces confiesa que para ella «foi un soño poder mostrarlle ao alumnado o LHC, do que tantas veces lles falei na aula, explicando a súa importancia científica e humana».
Desde el IES Politécnico subrayan que el éxito de la iniciativa fue tal que ya está en marcha la organización de un nuevo viaje para el próximo curso, consolidando así una apuesta estable por la internacionalización y el contacto directo con la ciencia de vanguardia, reforzando las vocaciones STEM y la formación integral del estudantado.
