Air Nostrum amplía el vuelo entre el aeropuerto de Vigo y Mallorca: estas son todas las rutas de Peinador para el verano de 2026
Air Nostrum aumentará sus vuelos entre Vigo y Palma de Mallorca a cuatro días semanales durante los meses de julio y agosto de 2026, duplicando su oferta inicial hasta 800 plazas semanales
Air Nostrum duplica sus vuelos entre Vigo y Palma de Mallorca inicialmente previstos y operará la ruta cuatro días a la semana durante el pico del verano, entre el 18 de julio y el 29 de agosto, elevando la oferta de plazas a 800 semanales (ida y vuelta).
Aunque se vislumbran pocas mejoras en materia de nuevas rutas en el aeropuerto de Vigo de cara a la temporada de verano 2026 (este año casi todo son bajas respecto a 2025), también habrá alguna buena noticia de última hora, como la de Air Nostrum.
Aunque la filial regional de Iberia tendrá menos oferta de vuelos en Vigo respecto al año pasado, en los últimos días ha ampliado la operativa que inicialmente tenía prevista entre el aeropuerto vigués y Mallorca. De hecho, ha duplicado el número de vuelos.
Vuelo Vigo-Mallorca 2026
Días: lunes, martes, jueves y sábado
Fechas: 18/07–29/08
Avión: CRJ-1000 (100 plazas)
Oferta: 800 plazas/semana (i/v)
Precios: desde 70 € por trayecto (según disponibilidad)
Air Nostrum volará finalmente cuatro días a la semana entre Vigo y Palma durante los dos meses centrales del verano de 2026: desde el sábado 18 de julio al sábado 29 de agosto. De esta forma, frente a las 400 plazas semanales (ida y vuelta) programadas inicialmente, pasará a ofertar 800.
Billetes desde 70 euros
La comercialización de billetes la lanzó en enero con precios desde 70 euros por trayecto. En aquel momento Air Nostrum había avanzado que el vuelo entre Vigo y Mallorca se operaría solo los sábados y martes con su avión CRJ-1000 con capacidad para 100 pasajeros. Finalmente, en las últimas semanas ha ampliado su oferta y volará también los lunes y jueves.
Horarios del vuelo Vigo-Mallorca
Del 18 de julio al 29 de agosto
Vigo - Mallorca
Lunes: 9.10 - 11.00 h.
Martes: 22.05 - 23.55 h.
Jueves: 10.10 - 12.00 h.
Sábado: 22.05 - 23.55 h.
Mallorca - Vigo
Lunes: 6.30 - 8.35 h.
Martes: 7.00 - 09.05 h.
Jueves: 7.35 - 09.40 h.
Sábado: 7.00 - 09.05 h.
Además de la ruta a Palma de Mallorca, el aeropuerto de Vigo tendrá a lo largo de la temporada aeronáutica de verano (entre finales de marzo y finales de octubre de 2026) vuelos a Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Las Palmas de Gran Canaria y Santander.
Respecto al verano de 2025, el aeropuerto de Peinador pierde la ruta de Londres de Ryanair (el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado en los últimos días que la recuperará: «Vigo tendrá un vuelo a Londres, con la Xunta y Diputación o sin ellas»); varias de Air Nostrum (Valencia, Gran Canaria y Lanzarote).
Rutas del aeropuerto de Vigo en verano de 2026
- Madrid: La ruta entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lo continuarán explotando Iberia y Air Europa. La primera, con entre dos y cuatro aviones diarios; y la compañía del Grupo Globalia, con cuatro aviones por sentido todos los días de la semana.
- Barcelona: El vuelo entre Vigo y Barcelona volverá a explotarlo en exclusiva Vueling tras la fuga de Ryanair por su conflicto con Aena por el aumento de las tasas aeroportuarias en España. Aunque Vueling llegará a tener entre 3 y 4 vuelos diarios a Barcelona desde finales de abril a finales de marzo, esta operativa sin precedentes será solo un espejismo que responde al cierre del aeropuerto de Santiago durante ese mes para reformar la pista de aterrizaje. A partir de ahí, Vueling operará el vuelo entre Vigo y Barcelona con solo entre uno o dos aviones diarios por sentido.
- Tenerife Norte: La conexión entre el aeropuerto de Vigo y Tenerife Norte continuará siendo explotada por la aerolínea canara Binter, una de las pocas que ha ampliado su operativa de forma constante durante los últimos años en Peinador. Al igual que ahora, tendrá un vuelo diario por sentidos desde y hacia la ciudad olívica.
- Las Palmas de Gran Canaria: También la aerolínea Binter será la encargada de operar entre Vigo y Las Palmas de Gran Canaria. Será con un avión por sentido todos los martes, miércoles, viernes y domingos.
- Santander: Como avanzó este periódico, el aeropuerto de Vigo tendrá también vuelo directo a Santander durante el próximo verano. Será, eso sí, solo de mediados de julio a finales de agosto. Esta ruta se opera gracias a un convenio de promoción turística del Gobierno cántabro. Habrá vuelo entre Vigo y Santander todos los martes y sábados entre el 18 de julio y el 29 de agosto.
