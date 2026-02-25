La Xunta afea a Concello y Zona Franca no haber sido invitada a la firma del convenio de la ETEA

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, celebra la firma del convenio para la urbanización del gran bulevar de la ETEA y la plaza de Armas, proyecto en el que el Gobierno gallego invertirá 10,5 millones de euros, aunque afea a Concello y Zona Franca la ausencia de invitación al acto celebrado en la antigua escuela militar de Teis.

«A pesares de que a Xunta é a que financia o proxecto non houbo invitación por parte do Concello de Vigo e Zona Franca para a firma do convenio», señala Ortiz, además de celebrar que por fin se avance «na recuperación dunha zona que estivo bloqueada durante anos pola administración local».

Indicó que el Gobierno autonómico está cumpliendo todos sus compromisos para desarrollar el ámbito PS1 y recordó que el Consello de la Xunta aprobó el convenio en mayo de 2025, por lo que al acuerdo llega después de «oito meses de retraso sen saber o motivo».

El BNG critica una «guerra infantil de selfies»

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, critica esta «infantil guerra de selfies» y acusa a PP y PSOE de «instrumentalizar» las instituciones y administraciones públicas «ao servizo das súas estratexias partidistas».

El concejal nacionalista califica de «inaceptable» que el PSOE utilice el Concello y Zona Franca «coma se fosen a súa leira particular», y también censura el uso de la Diputación por parte de la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, para su «campaña persoal», o de la delegación de la Xunta como «comisariado de propaganda do PP».