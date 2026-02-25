Vigo repara los viales dañados por el temporal y anuncia mejoras de asfaltado en 450 calles
El alcalde visita Gran Vía para comprobar los trabajos y asegura que el operativo prioriza las actuaciones «más urgentes» por seguridad vial
El gobierno local mantiene activo el plan especial de reparación de calzadas puesto en marcha para paliar los efectos de los temporales registrados en los dos últimos meses. El alcalde, Abel Caballero, informó este miércoles de la evolución del operativo y se desplazó a Gran Vía para comprobar in situ los trabajos de arreglo de baches en esta zona.
Según explicó el regidor, el Concello está actuando «en los casos más urgentes para garantizar la seguridad vial» pese a las condiciones meteorológicas adversas. Caballero recordó que desde el 13 de febrero trabajan dos equipos municipales a diario en las calles de la ciudad, dentro de un dispositivo que el Ayuntamiento sostiene que se mantiene en revisión permanente.
En los últimos días, el operativo realizó reparaciones en Cesáreo Vázquez, Sanjurjo Badía, Camiño Esteriz, rúa Costa, Camiño Raviso y rúa Paraguai, además de la actuación en marcha en Gran Vía. El alcalde añadió que con anterioridad ya se había intervenido en un amplio listado de viales, entre ellos Gregorio Espino, Colón, Urzáiz, Jenaro de la Fuente, el túnel de Beiramar, Rola, Ecuador, México, Brasil, Palencia, Torrecedeira, María Berdiales, Maceiras, Fragoso y el entorno de Balaídos, así como el vial Bouzas–Citroën, Castrelos y Camiño Regueiro, entre otros.
Caballero subrayó que el Concello está «analizando de forma continua» el estado de las calles para priorizar las intervenciones que considere más necesarias. Y, más allá de estas reparaciones de urgencia, avanzó que el gobierno municipal acometerá una mejora del asfaltado de alrededor de 450 calles en distintos barrios de Vigo dentro del plan de conservación y modernización de las calzadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios