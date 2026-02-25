Vigo repara los viales dañados por el temporal y anuncia mejoras de asfaltado en 450 calles

El gobierno local mantiene activo el plan especial de reparación de calzadas puesto en marcha para paliar los efectos de los temporales registrados en los dos últimos meses. El alcalde, Abel Caballero, informó este miércoles de la evolución del operativo y se desplazó a Gran Vía para comprobar in situ los trabajos de arreglo de baches en esta zona.

Según explicó el regidor, el Concello está actuando «en los casos más urgentes para garantizar la seguridad vial» pese a las condiciones meteorológicas adversas. Caballero recordó que desde el 13 de febrero trabajan dos equipos municipales a diario en las calles de la ciudad, dentro de un dispositivo que el Ayuntamiento sostiene que se mantiene en revisión permanente.

En los últimos días, el operativo realizó reparaciones en Cesáreo Vázquez, Sanjurjo Badía, Camiño Esteriz, rúa Costa, Camiño Raviso y rúa Paraguai, además de la actuación en marcha en Gran Vía. El alcalde añadió que con anterioridad ya se había intervenido en un amplio listado de viales, entre ellos Gregorio Espino, Colón, Urzáiz, Jenaro de la Fuente, el túnel de Beiramar, Rola, Ecuador, México, Brasil, Palencia, Torrecedeira, María Berdiales, Maceiras, Fragoso y el entorno de Balaídos, así como el vial Bouzas–Citroën, Castrelos y Camiño Regueiro, entre otros.

Noticias relacionadas

Caballero subrayó que el Concello está «analizando de forma continua» el estado de las calles para priorizar las intervenciones que considere más necesarias. Y, más allá de estas reparaciones de urgencia, avanzó que el gobierno municipal acometerá una mejora del asfaltado de alrededor de 450 calles en distintos barrios de Vigo dentro del plan de conservación y modernización de las calzadas.