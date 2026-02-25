Vigo recibe la escala inaugural del «Höegh Moonlight», uno de los ro-ro más grandes y ecológicos del mundo

El Puerto de Vigo recibió este miércoles la escala inaugural del «Höegh Moonlight», uno de los buques ro-ro —especializados en el transporte de vehículos— más grandes y ecológicos del mundo, en una visita que la Autoridad Portuaria enmarca en el avance hacia la descarbonización del transporte marítimo.

Con casi 200 metros de eslora (199,92) y capacidad para transportar hasta 9.100 vehículos, el «Höegh Moonlight» destaca por una preparación técnica orientada a reducir emisiones. El buque está diseñado para operar con propulsión de amoníaco y cuenta con tecnología OPS (Onshore Power Supply), que le permite conectarse a la red eléctrica de tierra y realizar operaciones portuarias con los motores auxiliares apagados, reduciendo la huella ambiental en atraque.

Otro de los elementos singulares del barco es su configuración interna. Sus catorce cubiertas reforzadas y los sistemas mejorados de rampas internas permiten transportar vehículos eléctricos en todos los niveles, una capacidad que, según trasladan desde el puerto, responde a las nuevas necesidades logísticas de la movilidad.

Durante el acto de bienvenida a bordo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, señaló que la llegada del «Höegh Moonlight» es «el vivo ejemplo» de que Vigo es «un aliado estratégico para las navieras que apuestan por la sostenibilidad». «No solo somos un punto de carga y descarga, sino un nodo tecnológico preparado para acoger a los buques más limpios del planeta», afirmó. Botana insistió en que Vigo «se está convirtiendo en el puerto de los grandes buques y en el puerto de los buques ecológicos».

El responsable portuario vinculó esta escala con la estrategia de «Puerto Verde» y con la inversión en infraestructuras para facilitar la electrificación de los atraques. «Ver un buque de la Clase Aurora operar en nuestros muelles nos impulsa a seguir invirtiendo en infraestructuras como el OPS, asegurando que el crecimiento económico de Vigo vaya de la mano con el respeto absoluto a nuestro entorno marino», añadió.

El «Höegh Moonlight» navega bajo pabellón noruego y fue construido por China Merchants Heavy Industry (CMHI). Es el sexto buque de la Clase Aurora de los doce que construye Höegh Autoliners. Según la compañía, hay seis unidades ya operativas, mientras que el séptimo y el octavo están previstos para su entrega a lo largo de 2026. La naviera apunta además a un hito posterior: se espera que el noveno buque de la serie, con entrada en servicio prevista para julio de 2027, sea el primer barco del mundo propulsado íntegramente por amoníaco.

Procedente del puerto inglés de Southampton, el «Höegh Moonlight» exhibe, además, tecnología marítima de última generación en materia de seguridad y digitalización, un salto que el Puerto de Vigo interpreta como una señal de hacia dónde se dirige el transporte marítimo: barcos más grandes, más conectados y con menos emisiones también cuando están atracados.