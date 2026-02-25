Vigo cierra la calle Lepanto este jueves 26 de febrero por obras de hormigonado que durarán toda la mañana

La reforma de la antesala del Centro Comercial Vialia y el principal acceso a la autopista AP-9 desde el centro de Vigo, la calle Lepanto, cuenta sus últimas semanas. Quedan –según avanzó el alcalde, Abel Caballero– apenas dos meses para culminar la humanización. Pero antes, mañana jueves 26 de febrero, será preciso volver a cortar la calle al tráfico por completo.

El pasado mes de noviembre, la obra de Lepanto fue una de las muchas que se tuvieron que frenar en Vigo debido a la Navidad. Para dejarla expedita, el Concello tuvo que proceder a su asfaltado, por lo que cerró el tráfico por completo durante varias horas. Lo hizo con un aviso sin apenas antelación, lo que cogió por sorpresa a muchos conductores que se vieron atrapados en un gran atasco.

Esta semana ocurrirá lo mismo. La Concejalía de Tráfico debe cerrar la calle Lepanto para proceder a trabajos de hormigonado. Estas obras obligarán a cerrar por completo al tráfico la calle Lepanto este jueves 26 de febrero. Será a partir de las 09.00 horas y durante al menos toda la mañana.

El cierre de Lepanto de forma puntual coincide en la misma semana en la que el Concello ha llevado a cabo cambios importantes en varias calles de la ciudad, como en el cruce de la Avenida de Madrid con Emilia Pardo Bazán, donde ha solicitado «extremar la precaución». Además, el Concello alteraró la circulación en otros viales como Álvaro Cunqueiro, el entorno del barrio de Ribadavia o Serafín Avendaño, entre otros, por obras de humanización que obligarán a cerrarlas durante horas, días e incluso meses.

Desvíos recomendados

Infografía de la nueva calle Lepanto / Concello de Vigo

Según informa la Concejalía de Tráfico, mientras dure el cierre de la calle Lepanto por la obra de hormigonado que realizará este jueves la empresa Avan Integral SL, «y para garantizar la circulación viaria», se anulará un carril en Gran Vía entre las calles Brasil y Urzáiz.

Respecto a los desvíos recomendados, el Concello recomienda que todos aquellos conductores que tengan que acceder a la autopista AP-9 a partir de las 09.00 horas del jueves 26 de febrero lo hagan a través de Pizarro, Travesía de Vigo y Numancia para entrar ya ahí por el acceso del Puente de San Lorenzo.