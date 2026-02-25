Vigo acogerá del 10 al 12 de junio la «Season 2» del Festival Internacional de Series Ría de Vigo

El Festival Internacional de Series Ría de Vigo celebrará su «Season 2» los próximos 10, 11 y 12 de junio en la ciudad, según anunció este miércoles la organización. Tras el impulso de su primera edición, el certamen vuelve con el objetivo de consolidarse como una cita de referencia tanto para el sector audiovisual como para el público aficionado a la ficción seriada.

Durante tres jornadas, Vigo y la ría volverán a funcionar como punto de encuentro entre profesionales de la industria, creadores, intérpretes y espectadores, con una programación que combinará proyecciones, encuentros profesionales, talleres, paneles, presentaciones de proyectos y actividades abiertas. La propuesta pondrá el foco en la ficción seriada nacional e internacional, con la intención de acercar al público títulos y procesos creativos a través de coloquios con sus protagonistas.

La edición de 2026 incorporará además una novedad: una parte del festival estará dedicada a las «nuevas modalidades de entretenimiento», ampliando el campo de interés del evento más allá del formato seriado tradicional.

La organización subraya que esta segunda temporada nace con la intención de impulsar el talento emergente, fomentar la reflexión sobre el presente y el futuro de las series y crear un espacio de relaciones para la industria, al tiempo que refuerza el papel de Galicia como territorio creativo y audiovisual.

El programa completo, así como la relación de invitados, actividades especiales y sedes del festival, se dará a conocer en las próximas semanas.