Vigo acogerá del 10 al 12 de junio la «Season 2» del Festival Internacional de Series Ría de Vigo
El certamen regresa tras su primera edición con proyecciones, coloquios y actividades para la industria, y suma un bloque dedicado a «nuevas modalidades de entretenimiento»
El Festival Internacional de Series Ría de Vigo celebrará su «Season 2» los próximos 10, 11 y 12 de junio en la ciudad, según anunció este miércoles la organización. Tras el impulso de su primera edición, el certamen vuelve con el objetivo de consolidarse como una cita de referencia tanto para el sector audiovisual como para el público aficionado a la ficción seriada.
Durante tres jornadas, Vigo y la ría volverán a funcionar como punto de encuentro entre profesionales de la industria, creadores, intérpretes y espectadores, con una programación que combinará proyecciones, encuentros profesionales, talleres, paneles, presentaciones de proyectos y actividades abiertas. La propuesta pondrá el foco en la ficción seriada nacional e internacional, con la intención de acercar al público títulos y procesos creativos a través de coloquios con sus protagonistas.
La edición de 2026 incorporará además una novedad: una parte del festival estará dedicada a las «nuevas modalidades de entretenimiento», ampliando el campo de interés del evento más allá del formato seriado tradicional.
La organización subraya que esta segunda temporada nace con la intención de impulsar el talento emergente, fomentar la reflexión sobre el presente y el futuro de las series y crear un espacio de relaciones para la industria, al tiempo que refuerza el papel de Galicia como territorio creativo y audiovisual.
El programa completo, así como la relación de invitados, actividades especiales y sedes del festival, se dará a conocer en las próximas semanas.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios