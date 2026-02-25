La UVigo y atlanTTic impulsan una red experimental 5G y 6G única en Europa

La UVigo y el centro atlanTTic impulsan una red experimental en el campus que permitirá desarrollar y validar tecnologías 5G avanzadas y 6G en entornos reales. La infraestructura, única en Europa y activada recientemente, fue presentada en un acto celebrado en el edificio Redeiras.

La red convierte al campus de As Lagoas-Marcosende en un laboratorio de referencia internacional, preparado para afrontar los desafíos de la conectividad del futuro y apoyar proyectos científico-tecnológicos de alto impacto en ámbitos como el vehículo conectado y autónomo, la industria 4.0, la operación de drones o la realidad extendida.

Se estructura en torno a dos proyectos financiados por el Ministerio de Transformación Digital por un importe de más de 7 millones d euros.

«Es una red experimental única a nivel europeo en el sentido de que cuenta con una cantidad muy elevada de componentes, de estaciones base de radio, equipos de cómputo o sistemas de comunicación ópticos. Es un campo de pruebas en el que podremos implementar una cantidad enorme de alternativas que en otros sitios no es posible. Será un laboratorio vivo que podrá avanzar en las nuevas tecnologías de cara a las redes de sexta generación», explica el responsable del proyecto en la UVigo e investigador de atlanTTic, Felipe Gil.