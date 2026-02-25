Más taxis y precios claros, la demanda de los vigueses

El conflicto entre los taxis y los VTC divide la opinión popular. Hay quienes, como Teresa, optan por la mejor opción según el momento. A veces es Uber. «El otro día decidí pedir uno porque tenía prisa, estaba lloviendo y el taxi no venía», concreta. Shaunny también los ha usado para evitar las colas. Cree que en Vigo «falta oferta» y está a favor de la entrada de los VTC a la ciudad. Daniel Martín, presidente de Élite Taxi Vigo, justifica esta situación: «Somos un servicio público, tenemos 550 licencias y en horas punta no puede haber un coche para cada persona». Pero asegura que, el resto del día, las paradas están llenas de taxis.

Jose, por su parte, nunca ha subido a un Uber. Está de acuerdo con que el monopolio de Vigo sea de los taxistas, pero ve necesaria «una mayor regulación». Considera que la diferencia de precio es lo que lleva a algunos vigueses a preferir la empresa privada. También la seguridad de tener una tarifa fija. «A veces no paran el taxímetro o lo ponen antes», comenta. Admite entender a las personas que piden «bajar el coste del taxi», sin embargo, no cree que Uber sea la solución.

«Si vamos a trabajar todos, lo deberíamos hacer en igualdad de condiciones», propone Eduardo Valeije. Es taxista, no ve mal que Uber se llegase a legalizar en Vigo, pero con las mismas reglas. «Quítame a mí el taxímetro. No me obligues a mí a pasar todos los años una ITV a este coche y una vez que tiene 5 años, cada 6 meses», apunta. Para conseguir la licencia urbana, han tenido que estudiar la ordenanza municipal y adquirí un carné. Además de presentar un expediente libre de delitos penales. «Un conductor de Uber no tiene ningún requisito», resalta el presidente de Élite Taxi Vigo. El factor distintivo, según Valeije, es que ellos están regulados por el concello y Uber es una empresa privada. «En el momento que la empresa que consigan deshacerse de los taxis, como ha pasado en ciudades, te pueden empezar a cobrar mucho por una travesía corta, tienen esa libertad», puntualiza. Esto ya ha sucedido en ciudades de Estados Unidos como San Francisco, «ahora los ciudadanos piden la vuelta de los taxis».

Situación en Vigo

Los Uber tienen la licencia de la Xunta para realizar recorridos interurbanos, es decir, entre municipios. No disponen de permiso para hacer «carreras», así es como los taxistas denominan a los trayectos que se dan dentro de la propia ciudad. Aún así, más del 90% de sus viajes son por Vigo. La multa por hacerlo puede llegar hasta los 2.000 euros. «No es que sean ilegales, la autorización VTC es legal, pero tiene su perímetro de trabajo», explican desde el sector. La normativa les impide captar clientes en la calle , solo pueden operar si el trayecto ha sido contratado previamente.

Los taxistas sostienen que buena parte de la actividad de estas plataformas se centra en el visitante. «Trabajan mucho con turistas, que reservan por la app», apuntan. La aplicación ofrece precio cerrado, seguimiento en tiempo real y pago automático. Daniel Martín cree que la solución está en cumplir la ley.