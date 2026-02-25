Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
Se trata de Ovidio Rodríguez, de 78 años y con problemas mentales, que hace dos años ya se escapó y fue hallado en un hospital de Portugal
Una residencia de ancianos de Bembrive ha interpuesto una denuncia en la Policía Local de Vigo tras la desaparición de uno de sus usuarios.
Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este miércoles cuando el varón, de nombre Ovidio Rodríguez y de 78 años de edad, se habría escapado del hospital Álvaro Cunqueiro, adónde había acudido para una visita médica.
No es la primera vez que el hombre se escabulle del lugar donde vive, con la intención de viajar a Holanda, un deseo en el que suele insistir como algo recurrente. Al parecer, Ovidio sufre problemas mentales por lo que su desaparición tiene tratamiento de vulnerabilidad.
Hace dos años, su familia le perdía la pista en verano, y fue localizado en Portugal, concretamente en un hospital de Braga. También se había marchado del centro Serge de Bembrive, donde llevaba seis meses ingresado, sin ningún tipo de documentación. Este miércoles ha vuelto a escabullirse.
En cuanto a sus características físicas, el septuagenario mide entre 1,75 y 1,80 metros, tiene los ojos castaños, el pelo canoso, bigote, lleva una gorra y camina encorvado, siempre con bastón.
Cualquier persona que pueda dar pistas sobre su localización puede informar a la Jefatura de la Policía Local de Vigo.
