El PP desconvoca la Comisión de Sanidad del Senado y deja en el aire la sede de pruebas sanitarias en Vigo

La Comisión de Sanidad del Senado, que debía celebrarse este martes en Madrid, fue desconvocada a última hora y con ella quedó en el aire un debate que afectaba directamente a Vigo: la moción para que la ciudad sea sede oficial de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. El Grupo Socialista acusó al PP de utilizar «de forma torticera» el Reglamento de la Cámara Alta —reformado recientemente por la mayoría absoluta popular— al convocar y desconvocar las comisiones «a su antojo».

Según explicaron los socialistas, junto a los grupos Vasco, Izquierdas por la independencia e Izquierda Confederal, habían registrado el día anterior una queja formal al comprobar que la Mesa de la Comisión de Sanidad —con mayoría del PP— citó la sesión con 48 horas de antelación. A su juicio, ese margen incumplía el plazo que fija el propio Reglamento del Senado, que establece 72 horas para la convocatoria. Horas después, añadieron, el PP decidió cancelar la reunión, esta vez con menos de 12 horas de preaviso, una forma de proceder que, sostienen, supone una falta de respeto «al trabajo de los senadores y senadoras», a los equipos técnicos y al Ministerio de Sanidad.

El portavoz socialista en materia sanitaria, el senador por La Palma Kilian Sánchez, lamentó que el PP «sigue utilizando de forma torticera el Reglamento del Senado», un texto que —subrayó— «modifican a su antojo» y que después «son incapaces de cumplir». En su valoración, el episodio evidencia una forma de hacer política «incapaz y arbitraria» en la Cámara Alta, al convertir la Comisión de Sanidad en un instrumento para «hacer la política que a ellos les interesa».

Sánchez detalló que el orden del día incluía asuntos «trascendentales» como la defensa del Sistema Nacional de Salud, una propuesta sobre salud mental impulsada por el PP —a la que los socialistas habían presentado enmiendas— y, especialmente, la iniciativa relacionada con Vigo. «Nos llama poderosamente la atención que el PP haya decidido cancelarla», afirmó, al tiempo que insistió en el doble reproche: primero, convocar sin respetar el plazo de 72 horas y, después, desconvocar con menos de 12.

En la misma línea, la senadora por Pontevedra Carmela Silva subrayó que la petición para que Vigo acoja de manera oficial estas pruebas es «una reclamación del conjunto de la sociedad viguesa». A su juicio, la cancelación impidió debatir y aprobar una moción «de enorme interés para toda la ciudad», una situación que calificó de «realmente intolerable».

Silva añadió, además, un elemento político: según su relato, incluso el propio PP había exigido que estas pruebas regresaran a Vigo, por lo que la iniciativa «previsiblemente» iba a salir adelante. «Ahora deciden cancelar la Comisión de forma unilateral. Es una falta de respeto a la Cámara Alta, pero, sobre todo, a la ciudad de Vigo», concluyó.

La desconvocatoria deja ahora en suspenso la tramitación de la moción y agrava el choque entre PSOE y PP en torno al funcionamiento interno del Senado, con Vigo como telón de fondo de una disputa que los socialistas sitúan entre los plazos reglamentarios y la oportunidad política del debate.