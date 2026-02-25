Paso «decisivo» para el futuro complejo científico de la ETEA : Zona Franca y Concello firman el acuerdo para urbanizar el bulevar central y construir un aparcamiento

La lenta y ansiada transformación de la ETEA en un complejo científico en torno a las ciencias marinas da un paso «decisivo» con la firma del convenio para la urbanización del bulevar central y la construcción de un aparcamiento subterráneo en los terrenos de la ETEA. El delegado de Zona Franca y el alcalde vigués, acompañados de la delegada del CSIC en Galicia, la directora del IIM y el rector de la UVigo, rubricaron, sin presencia de ningún representante de la Xunta, el acuerdo que desbloquea años de paralización administrativa y enfrentamientos entre administraciones.

David Regades, delegado de Zona Franca, recordó que el ente estatal adquirió hace casi dos décadas el antiguo recinto militar, que abrió sus puertas a la ciudadanía en 2008. «Hoxe xa é máis realidade ese centro de innovación e investigación vinculado ao mar. É un orgullo colaborar nun proxecto estratéxico para Vigo, para Galicia e para España», destacó.

Recordó que la urbanización y humanización del ámbito PS-1 es fundamental para que tanto Universidad como CSIC puedan llevar adelante sus proyectos constructivos, así como para garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de este enclave privilegiado en respuesta a una «reivindicación histórica» de los vecinos de Teis y de toda la ciudad.

El convenio, con una duración de cuatro años prorrogable por otros cuatro, incluye la construcción de un aparcamiento gracias a la «alta inversión» que efectuará Zona Franca. Según explicó Regades, la licitación del proyecto conjunto del parking y la urbanización se llevará al próximo comité, previsto para el 26 de marzo. Y la previsión es que la obra, que tendrá un plazo aproximado de ejecución de 18 meses, sea licitada a finales del primer semestre de 2027.

Por su parte, Abel Caballero volvió a cargar contra el Gobierno gallego por haber obstaculizado y retrasado la rehabilitación de la ETA «durante 18 años» y enfatizó la «generosidad» de la ciudad. «Hoy marcamos un hito. Vigo salva a la ETEA de la desafección de la Xunta», subrayó.

Preguntado sobre las críticas realizadas un día antes por la portavoz del PP vigués, Luisa Sánchez, que lo acusaba de «expulsar» a la Xunta del acto de la firma del convenio, el regidor aseguró que «se quejan de los errores que cometen ellos».

«Nosotros le enviamos el proyecto para acordar una fecha y nos lo devolvieron firmado, por eso no están aquí. Es más, vinieron aquí a anunciarlo en la deslealtad absoluta y a decir que lo hacen ellos. Cuando las cosas se hacen por tres partes, las tres tienen que ponerse de acuerdo en las formas. Con la Xunta es imposible proceder. Esto lo está desatascando Zona Franca y el Concello. Hace tres años que les pedí recursos para la urbanización porque no les voy a ceder una carretera, no me fío de la Xunta», criticó.

Agradecimiento del CSIC y la UVigo

También intervino en el acto Carmen González Sotelo, delegada del CSIC en Galicia, que agradeció a todas las administraciones implicadas que se haya desatascado el proyecto que «lastraba» la construcción de la nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), cuyas actuales instalaciones en Bouzas ya se les quedan pequeñas. Y mostró su confianza en que el diálogo y la cooperación se mantengan en adelante.

Calificó de «noticia excelente» para Vigo y Galicia la firma de un acuerdo que «aporta certidumbre» a los proyectos del CSIC y la Universidad en la ETEA, que convertirán a la ciudad en «un polo de investigación marina en primera posición a nivel internacional». Y añadió que la sede del IIM, además de eficiente y sostenible, estará abierta a la ciudadanía.

La delegada del CSIC y la directora del IIM, Beatriz Novoa, aprovecharon su asistencia al acto para visitar la parcela del futuro complejo, donde la empresa adjudicataria de las demoliciones ya ha empezado los trabajos previos. Explicaron que la financiación para la obra sigue a disposición del Consejo y que en un plazo aproximado de un mes podrían derribarse los edificios previstos.

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ratificó los agradecimientos a Concello, Zona Franca y Xunta, así como el convencimiento de que la antigua escuela militar se convertirá en «un polo competitivo e un referente internacional na I+D+i mariña». E hizo una referencia especial al trabajo de David Regades para desbloquear el convenio y construir un aparcamiento que no estaba previsto inicialmente.