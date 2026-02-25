Alumnos, familias y profesores, unidos por la educación pública

La comunidad educativa volvió a salir a la calle este miércoles, convocada por las Asambleas Abertas do Ensino Público, ANPAs y colectivos como Adicopuvi, con marchas simultáneas en seis localidades del sur de la provincia, entre ellas Vigo.

La movilización por una enseñanza pública fuerte, inclusiva y con recursos salió a las 19.30 de Vialia y, con ella, ya son cinco las movilizaciones colectivas que tienen como protagonistas al profesorado y familias, tras secundar hasta cuatro jornadas de huelga este curso.

Lemas como «La diversidad es una prioridad» o «La inclusión real necesita personal» se podían leer a lo largo del recorrido por el centro de la ciudad.

Esta convocatoria tiene la novedad de estar organizada por un movimiento asambleario de profesorado y familias, con el que buscan dar un primer paso cara acciones «transversales y unitarias» de toda la comunidad educativa.

Jose Lores

La unidad construida a lo largo de este curso entre familias, profesorado —a través de las Asambleas Abertas— y otros sectores implicados en la educación, surge de la preocupación compartida por la situación que viven los centros educativos gallegos, con «graves deficiencias en las instalaciones de muchos centros, falta de personal y recursos».

«Tenemos ratios abusivas que impiden dar una atención digna a la diversidad real en las aulas», explicaba una profesora mientras que otra se ratificada en que «la necesidad de personal de cuidados para alumnado con necesidades, o la falta de personal de mantenimiento, limpieza y administración».