Alumnos, familias y profesores, unidos por la educación pública
La ciudad de Vigo se sumó este miércoles a la enésima movilización de la comunidad educativa para dignificar el papel de la educación pública en su objetivo de alcanzar una inclusión real en las aulas
La comunidad educativa volvió a salir a la calle este miércoles, convocada por las Asambleas Abertas do Ensino Público, ANPAs y colectivos como Adicopuvi, con marchas simultáneas en seis localidades del sur de la provincia, entre ellas Vigo.
La movilización por una enseñanza pública fuerte, inclusiva y con recursos salió a las 19.30 de Vialia y, con ella, ya son cinco las movilizaciones colectivas que tienen como protagonistas al profesorado y familias, tras secundar hasta cuatro jornadas de huelga este curso.
Lemas como «La diversidad es una prioridad» o «La inclusión real necesita personal» se podían leer a lo largo del recorrido por el centro de la ciudad.
Esta convocatoria tiene la novedad de estar organizada por un movimiento asambleario de profesorado y familias, con el que buscan dar un primer paso cara acciones «transversales y unitarias» de toda la comunidad educativa.
La unidad construida a lo largo de este curso entre familias, profesorado —a través de las Asambleas Abertas— y otros sectores implicados en la educación, surge de la preocupación compartida por la situación que viven los centros educativos gallegos, con «graves deficiencias en las instalaciones de muchos centros, falta de personal y recursos».
«Tenemos ratios abusivas que impiden dar una atención digna a la diversidad real en las aulas», explicaba una profesora mientras que otra se ratificada en que «la necesidad de personal de cuidados para alumnado con necesidades, o la falta de personal de mantenimiento, limpieza y administración».
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo