Luisa Sánchez destaca el trabajo del PP de Vigo en su primer año y critica la gestión del Concello

La presidenta del Partido Popular de Vigo y portavoz municipal, Luisa Sánchez, hizo este miércoles balance de su primer año al frente de la formación local, una etapa que resumió en dos ejes: «trabajo intenso» dentro del partido y «propuestas en positivo» para la ciudad. Lo hizo durante un desayuno informativo en el que defendió que el PP es «el único partido que ejerce control a un gobierno de Caballero cada vez más desgastado» y aseguró que seguirá «con más fuerza» para que «los vigueses sepan que estamos a su lado».

Sánchez recordó el compromiso que asumió tras su elección como presidenta del PP vigués hace un año: liderar un proyecto «basado en la política de proximidad», «combatir la soberbia con diálogo» y «construir puentes en lugar de dinamitarlos» porque —afirmó— «los políticos tenemos que estar al servicio de la ciudadanía».

En el apartado propositivo, la dirigente popular reivindicó iniciativas y reclamaciones defendidas por su grupo en el pleno municipal. Entre ellas citó la declaración de Vigo como puerto nodal, la exigencia de que se cumplan los plazos para que el AVE a Portugal sea una realidad, la petición de que Balaídos sea designado como sede del Mundial 2030, mejoras en el servicio de Vitrasa, medidas para reforzar el presupuesto en vivienda y la propuesta de crear una empresa municipal de vivienda. También destacó que esta semana el PP logró que se inicien los trámites para que la Reconquista sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

En clave de fiscalización, Sánchez aseguró que el PP de Vigo destapó la pérdida de más de 3 millones de euros de fondos europeos, que otros 1,2 millones «penden de un hilo» por la situación del edificio de Esturáns y que el Concello devolvió ayudas vinculadas al «imaginario Amazon vigués», a la reforma del mercado de Teis y a parques infantiles de Torrecedeira y Berbés. En la misma lista situó cuestiones que, según dijo, el gobierno local no quería que trascendieran: que la ordenanza de zonas de bajas emisiones «contempla multas», que el «saltamontes» operaba sin permiso en Matamá y antes en Beade, o que se recaudaron «1,4 millones de más» con el recibo de la basura.

La portavoz municipal del PP cargó además contra lo que calificó como «propaganda constante» del Ejecutivo local y aseguró que el Concello «no ejecuta las inversiones que anuncia». En ese contexto, afirmó que el año pasado se ejecutó «solo el 23%» del presupuesto, dejando —según sus cifras— 90 millones sin gastar y elevando la tesorería municipal a 215 millones de euros. «Dinero que se recauda pero no se invierte en la gente. No es ahorro; es mala gestión», sostuvo.

Sánchez también se refirió al respaldo recibido por parte de la dirección del partido, con visitas de «pesos pesados» del PP y el «apoyo constante» de la diputada Irene Garrido, además de la presencia habitual del presidente Alfonso Rueda y conselleiros en la ciudad. Citó reuniones sectoriales, entre ellas con la conselleira María Martínez Allegue en materia de vivienda y con José López Campos en el ámbito cultural y juvenil.

En el plano interno, la dirigente popular defendió que la actividad orgánica del PP de Vigo se incrementó «a todos los niveles», con reuniones periódicas de órganos locales y contactos con afiliados. Precisó que mantuvo 77 encuentros tanto internos como con personas y entidades sin afiliación política. «El objetivo es estar cerca de la ciudad», señaló, y añadió que muchas de esas reuniones no se difundieron «para escuchar sin que nadie se sienta utilizado mediáticamente».

Como conclusión, Sánchez afirmó que esos contactos han permitido detectar un sentimiento común de «abandono» por parte del Concello. «Las reclamaciones, quejas y demandas no se atienden, se ignoran y los que alzan la voz son apartados», aseguró, antes de reivindicar que el PP representa «la única alternativa» en Vigo frente a un PSOE «desnortado» y un BNG con sus «teimas» de siempre.