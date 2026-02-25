La jueza de refuerzo de civil carece de equipo de funcionarios propio

La nueva jueza de refuerzo de la Sección Civil carece de un grupo de funcionarios propio. Así lo ha denunciado este miércoles Alternativas na Xustiza, sindicato judicial que ha solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que medie con la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta para que cree un equipo que trabaje directamente con esta jueza formado por cuatro tramitadores, un gestor y un auxilio judicial «que permita que los 2.800 expedientes y las 880 ejecuciones pendientes (de esta plaza) no sufran nuevas dilaciones».

«Recolocación» de funcionarios

El juzgado de refuerzo con el que se contaba en Primera Instancia se suprimió a principios de año con la creación del Tribunal de Instancia. Para suplir esta situación, que derivó en la suspensión de 67 juicios que ya estaban señalados, el TSXG acaba de nombrar una nueva jueza de refuerzo. El sindicato judicial denuncia que cuando se eliminó la sala de apoyo, la Xunta «recolocó» en otros servicios a los seis funcionarios que auxiliaban al refuerzo. Ahora, la llegada de la jueza, afirman, «no fue acompañada del nombramiento de los funcionarios de refuerzo». «La jueza no tiene personal con el que trabajar y tiene que pasear por las 18 plantas del edificio en busca de procedimientos y ejecuciones y sin trabajadores propios con los que tramitar los procedimientos», exponen.

El presidente del Tribunal de Instancia vigués, el magistrado de lo Social n.º 2 Germán Serrano ratificó que esta medida ya ha sido trasladada de forma oficial a la Xunta para que dote de al menos 5 funcionarios y también se nombre un letrado o letrada de la Administración de Justicia, competencia del Ministerio de Justicia, a esta jueza de refuerzo civil.

Todo en aras de una nueva avalancha de pleitos civiles, que pese a rebajarse a consecuencia de la entrada en vigor de la normativa que obligaba a un intento de mediación o conciliación previa presentación de la demanda, los procedimientos entrantes ya «vuelven a los números de 2024», admitía el magistrado Manuel Ángel Pereira, presidente de la Sección Civil de los Tribunales de Instancia. «Es un efecto tsunami», concluyó.