El habitual bache turístico de los arranques de año en Vigo se agranda este año: mal tiempo o problemas para la movilidad, entre los factores

El subidón que, desde hace varios años, supone la campaña navideña para el sector turístico, suele dar paso a dos meses que, tal y como explica el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo, Daniele Provezza, «son los más flojos» del año, aunque la concatenación de factores que está sufriendo Vigo por la complicada meteorología o los problemas en las comunicaciones por tierra, mar y aire están convirtiendo este habitual bache en una especie de socavón del que, con todo, los colectivos afectados confían en salir sin nada más que rasguños.

«Claro que ha afectado todo esto», confirma Provezza. Estos daños se dejan ver, por ejemplo, con las cifras de ocupación hotelera desveladas este martes por el Instituto Nacional de Estadística, con las estadísticas de peregrinos que realizaron el itinerario del Camino Portugués por la Costa o las cifras de cruceristas con las que se cerró el primer mes del año. No hay que olvidar que, en enero, Peinador dejó de contar con rutas internacionales casi tres años después tras la salida de Ryanair, mientras que a principios de febrero, Vigo se quedaba sin transporte ferroviario durante varios días al no poder garantizarse la seguridad en la infraestructura por los temporales y el estado de las carreteras obligaba a extremar la seguridad y no realizar desplazamientos innecesarios.

Con estos condicionantes, los números indican que hoteles y pensiones sufrieron un drástico descenso tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones en enero, al registrarse un 15% menos de huéspedes y un 10% menos de noches contratadas en los hoteles y pensiones que estuvieron funcionando en Vigo, según los datos desvelados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Hubo un total de 28.520 viajeros alojados, el dato más bajo desde que se recuperó la normalidad tras la pandemia, pero que, no obstante, mejora las cifras que se alcanzaban antes de la crisis del covid. La caída, además, es atribuible esencialmente al viajero llegado de Galicia y otros puntos de España, ya que Vigo mantuvo el tipo en el turismo extranjero, prolongando la tendencia existente durante el año pasado. Los resultados desvelados por el INE indican que el huésped español se desplomó un 20%, pasando de 25.402 a 20.323, mientras que la disminución entre los visitantes foráneos fue casi anecdótica, del 1,5%, manteniéndose la cifra total por encima de los 8.200.

Mientras, en lo que va de enero y febrero, la ruta jacobea que atraviesa Vigo, en una dinámica ascendente en los últimos años, ha visto como la cifra de peregrinos se ha desplomado un 8% hasta los 716, un descenso que no ha notado el Camino Portugués tradicional. La caída en el itinerario costero fue especialmente importante en enero, cuando se registró un 12% menos de usuarios. Entre los que sí se animaron a realizar el camino, destacan los de nacionalidad china, estadounidense o surcoreana. La Xunta, que está desplegando numerosos recursos para promocionar un uso cada vez mayor de esta ruta, confía en que este año se vuelva a superar el techo de peregrinos pese al mal arranque del ejercicio.

Buenas perspectivas tienen también en la Autoridad Portuaria, conscientes de que los tres buques que trajeron a bordo alrededor de 5.500 cruceristas darán paso a un año con mucho tráfico, como ya se dejó notar en febrero, cuando la cifra de turistas de crucero rondó las 10.000 personas. La hostelería de la ciudad, especialmente aquella dependiente de las terrazas y del trasiego de personas, también ha tenido una cuesta de enero especialmente empinada, como contaba recientemente FARO. Pese a todo, la sensación en todos los colectivos afectados directamente por lo sucedido en el arranque del año es que la reciente celebración del Entroido o la cada vez más cercana Reconquista servirán como punto de inflexión para afrontar la temporada alta en buena disposición.