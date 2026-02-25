Las guarderías privadas de Vigo llenan sus casi 2.000 plazas para 2027

«Hubo padres y madres que estuvieron haciendo cola a las 04.00 horas de la madrugada por miedo a quedarse sin vacantes». Esta expresión la pronunció dos cursos atrás la directora de una escuela infantil privada de la ciudad. Y es que la rapidez a la hora de presentar la solicitud de plaza era lo que marcaba entrar o no en una guardería. Hasta ahora. Para que todas las familias concurriesen a estas plazas, la inmensa mayoría ya subvencionadas, en igualdad de condiciones la Xunta unificó el periodo de matriculación para el curso 2026/2027 entre los días 2 y 23 de febrero.

Tirón de la gratuidad

Este pasado lunes se cerró el plazo de reserva y nada alteró la tendencia de los últimos años, coincidiendo con la gratuidad del servicio: las guarderías privadas de Vigo llenarán la práctica totalidad de sus plazas, siendo muchas las familias que quedarán fuera, quedándole como alternativa las escuelas infantiles municipales o autonómicas. «Recibimos quizás menos solicitudes que otros años, pero sí superamos la oferta de plazas. Ahora nos toca baremar según los criterios de la Xunta», explican desde la Escuela Infantil Picariños, en Teis.

Instalaciones de una guardería privada de la ciudad viguesa / Marta G. Brea

Tres solicitudes por familia

El descenso en el número de solicitudes responde a otra normativa instaurada por la Consellería de Política Social para el próximo curso: las familias pueden solicitar plaza en un máximo de tres guarderías, a diferencia de años anteriores que podían concurrir a todas las que deseasen. Inevitablemente, esto hacía que cada centro educativo recibiese decenas de solicitudes para cursar el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años). «Creemos que obedece a esto porque ha sido un descenso para todos. Igualmente todas estarán completas porque se recibieron más peticiones de reserva que plazas ofertadas, en especial para la franja de 1-2 años», explica Fernando Rolland, de la Escuela Infantil Lúa, con instalaciones en Navia y Coruxo.

Esta realidad no es ajena al resto de guarderías privadas, que también denotan un alza de peticiones para niños y niñas de entre 1 a 2 años. «Para el resto de aulas, de 0-1 y de 2 -3 todavía restarán plazas que se podrán cubrir durante el periodo de matrícula», añade Rolland.

Calendario

Será el próximo 3 de marzo cuando las escuelas infantiles publiquen sus listas provisionales de admitidos. Tras 5 días para la corrección de errores, el 10 de marzo se anunciarán las listas definitivas. El plazo para formalizar las matrículas será el día 17 de marzo.

Criterios preferentes

En aquellos casos donde la oferta de plazas sea inferior a la demanda, será necesario baremar; es decir, atendiendo a determinados criterios, se admitirá a una familia u a otra. Los criterios preferentes son los siguientes: renovación de plaza, hijo del personal del centro, hermanos de alumnos, progenitores trabajando, niños nacidos en parto múltiple, familia numerosa o monoparental, proximidad del domicilio o trabajo, hermanos de ex alumnos y prioridad de jornada completa sobre la media jornada.

Casi 2.000 plazas disponibles

Vigo cuenta con una oferta total de 1.845 plazas en sus 27 centros. La matrícula y atención educativa en estas escuelas infantiles privadas es financiada por la Xunta, no así el resto de servicios: comedor, tomas de biberón, chándal, material escolar o incluso el tiempo de estancia que supere las 8 horas será abonado por las familias.