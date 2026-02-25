Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno propone a la exsecretaria del Concello de Vigo Concepción Campos para presidir el Consejo de Transparencia

Caballero destaca su trayectoria: "Tiene una gran vocación de servicio público"

Concepción Campos, frente al MARCO.

Concepción Campos, frente al MARCO. / Pedro Mina

Carlos Ponce

El Gobierno de España ha propuesto a Concepción Campos como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó la trayectoria profesional de la jurista vinculada durante años al Ayuntamiento vigués.

Campos fue secretaria municipal durante dos décadas, etapa en la que ejerció también como secretaria de la Junta de Gobierno local. Doctora en Derecho con la calificación de cum laude, es máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas y licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es secretaria de administración local de categoría superior y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión pública.

En la actualidad se encuentra en excedencia de la Secretaría del Ayuntamiento de Vigo y desempeña su labor como profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Rovira i Virgili. Caballero subrayó también su dedicación a la investigación y su colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias en distintas etapas.

El regidor vigués felicitó públicamente a la candidata y expresó su respaldo a la decisión del Ejecutivo central. A su juicio, se trata de «una gran profesional, con enorme vocación de servicio público», que desarrolló «un trabajo excepcional» durante su etapa en el Ayuntamiento olívico.

Caballero aseguró que, del mismo modo que desempeñó su labor en Vigo, lo hará ahora al frente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y destacó que el nombramiento pone de relieve la proyección de los profesionales vinculados a la administración local viguesa en el ámbito estatal.

