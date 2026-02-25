La fiscal mantiene su petición de 15 años de cárcel para el policía de Vigo por violación

«Soy inocente». Haciendo uso el acusado de su derecho a la última palabra quedó visto para sentencia el juicio contra el policía local de Vigo acusado de violar a una joven de 18 años. Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaron sendas condenas de 15 y 16 años de prisión por un delito de agresión sexual. Por su parte, la defensa del agente reiteró su libre absolución.

Pérdida de conciencia

La representante del Ministerio Público, en sus conclusiones, avaló el relato «coincidente» de la víctima desde un primer momento y aseveró que tanto ella como el presunto agresor reconocen que hubo penetración , si bien la mujer refiere una «pérdida de conciencia, que no se encontraba bien y que estaba aturdida». Incide en que del intercambio de mensajes entre ambos, la víctima señala que no era consciente de lo que hacía.

A esta misma teoría se sumó la abogada que ejerce la acusación particular, haciendo hincapié en las graves secuelas que padece la joven en la actualidad a raíz de estos hechos.

Sin drogas en el organismo

Por último, la letrada defensora del agente de la Policía Local verbalizó las contradicciones o «mentiras» en las que había caído la víctima con respecto a sus primeras declaraciones.

Recordó en sus conclusiones, que en el organismo de la mujer no se detectó presencia de sustancia química alguna –tampoco restos de la medicación que tomaba con anterioridad a los hechos– que respaldase esta pérdida de conciencia o somnolencia, argumento esgrimido por las acusaciones. Puntualizó aquí también la declaración de la amiga de la joven que señaló que cuando esta la dejó para irse con el acusado, se encontraba en buen estado.

Presunción de inocencia

La abogada del policía opinó al término de su informe que la declaración de la víctima resulta del «todo increíble» y que el relato que ofreció en la vista –declaró a puerta cerrada para preservar su intimidad e identidad– fue «incoherente, inconexo y con múltiples contradicciones», por lo que «no puede ni debe pasar los filtros para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado».

Para ella, se ha tratado de una relación sexual consentida por ambas partes; unos hechos que no cuentan con corroboraciones periféricas y que «moralmente» pueden ser «reprochables» por la diferencia de edad –más de 20 años– pero que «penalmente» no constituyen delito.