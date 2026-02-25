Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Ilham Kgazouri
Cada cable sostiene una vida: «Para nosotros no murió 'un marinero marroquí', murió un hijo, un hermano, un padre, un esposo»
Ilham Kgazouri, abogada de profesión, es sobrina de khalid Bouzit, el marinero marroquí que murió el pasado 15 de enero en el Gran Sol. A través de un relato emocionado nos cuenta los sentimientos de las familias marroquíes que viven del mar en Cangas.
M. F.
Dos jóvenes detenidos por el presunto secuestro de un hombre en una vivienda de Teis
Los gritos de la víctima, que habría estado dos días retenida contra su voluntad, llevaron a su liberación el domingo por parte de la Policía Nacional.
Borja Melchor
El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
Es funcionaria, tiene más de 50 años y reside en un espacio de unos 15 metros cuadrados (m2), los que se corresponden con el salón (tiene una cama, una mesa y dos sillas), dentro de un piso de 36 m2 en Teis. Prefiere no revelar su nombre para hacer pública una situación que la tiene al límite desde hace meses: sufre «pobreza habitacional». Asegura que, en su domicilio, por el que paga de alquiler 520 euros al mes a un gran tenedor, hay humedad y una plaga por casi toda la propiedad.
Edgar Melchor
«Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
María recuerda a su hijo Yibrán Javier, vigués fallecido en junio del pasado año electrocutado en un aerogenerador en Burgos cuando trataba de subirse a lo alto para sacar una foto. Este martes detuvieron a los dos amigos que lo acompañaron en aquella trágica aventura: «Es innecesario, no es justo para estos chicos».
Víctor P. Currás
Renfe deja sin trenes a Vigo y Adif se desmarca: «Nada impide circular»
La suspensión afectó a 46 convoyes y el día de hoy arranca con la misma situación. El Concello pidió reforzar los autobuses.
Elena Villanueva
Mata de varias puñaladas a su expareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
Santiago F.Q., de 67 años, huyó tras dar muerte a María Belén Fernández, de 52, en su casa y fue localizado horas después en su vivienda de O Porriño, donde finalmente se quitó la vida.
Armando Álvarez
Crónica del Estrella Roja-Celta: Un dios caprichoso y cruel
Una obra de arte de Fer López, en su regreso, tuvo inmediata respuesta con el empate del Estrella Roja. El equipo vigués finaliza 16º y jugará el 'play off' de la Europa League ante el Lille o PAOK, con la vuelta en Balaídos.
Marta Fontán
Un atasco sin precedentes eleva a tres años la espera por una sentencia civil en la Audiencia de Vigo
La Sección Sexta arrancó el año con 2.800 recursos de apelación pendientes de respuesta, una cifra nunca vista. La sala cuenta con siete magistrados, insuficientes ante una litigiosidad sin freno que parece que aún no tocó techo.
Carlos Ponce
Luz verde ambiental de la Xunta al área comercial de Recaré
El proyecto logra un impulso histórico tras dos décadas desde el inicio de su tramitación. El visto bueno está condicionado a la instalación de barreras vegetales para reducir el impacto visual y un estudio del ruido por el tráfico de la A-55.
J. C. Guillade
Un mercado centrado en Fer López
A dos semanas del cierre de fichajes, el Celta espera que el Wolves defina las condiciones de cesión del canterano. El jugador y su agente solo contemplan una salida hacia Vigo. El club vigués confía en retener a los jugadores que despiertan interés fuera.
