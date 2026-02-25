La comunidad educativa se manifiesta hoy en Vigo, Cangas, Mos, Porriño, Redondela y Ponteareas: estos son los recorridos

La comunidad educativa (alumnado, familias, profesores o personal no docente) se manifiesta hoy en Vigo, Cangas, Mos, Porriño, Redondela y Ponteareas desde las 19.30 horas (estos son los recorridos). El objetivo: defender la educación pública con la demanda de mejoras a la Consellería. Esta iniciativa, que será simultánea en varios puntos del área, destaca por la unidad de acción de los protagonistas, que invitan a la ciudadanía a participar para mantener con buena salud un pilar fundamental del Estado de bienestar.

La movilización de Vigo saldrá desde el cruce de Vía Norte con Urzáiz; la de Mos, desde Sanguiñeda, en la explanada de la discoteca Queen; la de O Morrazo, desde el Concello de Cangas; la de O Condado, desde el aparcamiento de los IES Pedra da Auga y Val do Tea; y la de O Porriño, desde la Praza do Concello. En Redondela, habrá una concentración en la Praza do Concello, de carácter conjunto con Soutomaior y Vilaboa. En la web de las Asembleas Abertas do Ensino Público, se aporta más información sobre estas convocatorias.

La presidenta de la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnado de Vigo e Comarca (Foanpas), Iria Salvande, indicó en una rueda de prensa convocada en su sede la semana pasada que la finalidad de esta convocatoria es reclamar a la Xunta «máis recursos, máis atención á diversidade e que a Consellería se tome dunha vez a serio o ensino público e non proceda ao seu desmantelamento», que «parece que é o que está facendo». Además, puso en valor la «unidade de acción» de la comunidad educativa.

Entre las demandas, citadas algunas por Jacob Seijas, docente representante de Asembleas Abertas do Ensino Público, destacan la mejora de las infraestructuras en los centros, la reducción de la carga de trabajo, que «está recaendo non só no profesorado, tamén nas familias», o más personal, «sobre todo, para atender necesidades específicas do alumnado», relacionadas algunas con temas psicológicos. «Necesitamos un compromiso claro da Consellería, con medidas e modificacións inmediatas», añadió.