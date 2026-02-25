Aena anuncia una inversión de 49 millones en el aeropuerto de Vigo, menos de la mitad que en el de Santiago

Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, presentó esta mañana sus resultados anuales en Madrid y la previsión para el 2026. Por tercera vez desde hace tres años, la compañía registró un récord de beneficios. Ganó 2.136,7 millones de euros, un 10,5% más que en 2024. Lo hizo gracias al crecimiento del tráfico aéreo, que fue de 321,6 millones de pasajeros, casi un 4% que el año anterior.

Con los buenos resultados sobre la mesa, pronostican que los siguientes meses también serán buenos e incluso de récord.

En septiembre de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iban a invertir más de 13.000 millones de euros, en los helipuertos de todo el país y enfatizó que sería la mayor inversión que se haría en décadas. Con todo, Peinador no salió especialmente bien parado. La inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el Aeropuerto de Vigo es de 49,4 millones de euros, ligeramente superior a la de 2022- 2026, que fue de 49. Es pequeña en comparación a la de sus homólogos gallegos.

Con este importe, la previsión es realizar actuaciones orientadas a la mejora de los procesos y de la calidad en el área terminal, que incluirán la renovación de pasarelas de embarque, calderas y sistemas de climatización, la reforma de la zona de autobuses, la actualización de la señalética, la mejora de los depósitos de agua potable y de los sistemas contraincendios. También la renovación del SAI. Asimismo, se ejecutarán actuaciones en el campo de vuelo y en la plataforma, con cambios en los viales del lado aire, en los accesos de aviación general y en la renovación del sistema de suministro eléctrico 400 Hz. En materia de seguridad, se reforzará el vallado perimetral y el equipamiento de seguridad, junto con actuaciones destinadas al incremento de la seguridad operacional mediante la ampliación de la franja. Además, se van a hacer implementaciones en el aparcamiento, en los sistemas de información y comunicaciones a través de la actualización de elementos de campo, y se incorporará un simulador SEI.

Menos que el resto

La inversión que se lleva Peinador no es ni la mitad de la que tendrá Lavacolla, el aeropuerto de Santiago de Compostela. La propuesta de Aena es de 107,9 millones de euros y contrasta con la recibida el anterior quinquenio, cuando fue de 41 millones y medio.

Entre las acciones que podrán llevar a cabo en la capital gallega está la ampliación del párking o la regeneración de la pista y su rodadura.

El de A Coruña también va a contar con una ayuda mayor que el de Vigo, pues van a invertir un millón más en su base. Principalmente se empleará para la construcción de un nuevo edificio SEI, cocheras, actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, la urbanización de la zona de aviación y el aumento del ancho de franja.