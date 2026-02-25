Acepta 2 años de prisión por quedarse con 139.000 euros de una subasta tras un error judicial en Vigo

Un vigués aceptó 2 años de prisión por haberse apropiado indebidamente de 139.000 euros tras un error judicial en la subasta de una casa. La vista de conformidad se ha celebrado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Aunque inicialmente el acusado aseguró a la jueza que no había sido «autor de nada», después se ha mostrado de acuerdo con el pacto alcanzado entre las partes, y, por tanto, reconoció los hechos que se le atribuía. La Fiscalía solicitaba para él una pena inicial de 3 años y seis meses de prisión tras quedarse con el dinero sobrante de la subasta de la vivienda en que residía y que había sido de sus padres, ya fallecidos.

Impagos de las cuotas

Según el escrito del Ministerio Público, debido al impago de las cuotas de la comunidad de vecinos, un juzgado decretó el embargo y posterior subasta de esa residencia. Tras satisfacer la deuda, hubo un sobrante de 139.296,65 euros que pertenecía legalmente a la comunidad hereditaria, formada por el acusado, sus hermanos y sus sobrinos. Sin embargo, debido a un error, el Juzgado de Primera Instancia entregó dicha cantidad íntegramente a la procuradora del acusado en febrero de 2021.

Días después, el procesado retiró el dinero mediante un cheque y, a pesar de tener conocimiento de que la suma no le pertenecía en exclusiva, dispuso de ella en su totalidad. Pese a ser requerido formalmente por el juzgado para devolver los fondos tras detectarse la equivocación, el acusado no reintegró el capital.