¿Cuándo abre el Olimpia Valencia, el nuevo centro de salud de uno de cada siete vigueses?

El nuevo Centro Integral de Salud Olimpia Valencia, que será el de referencia para uno de cada siete vigueses, está a punto de abrir sus puertas. El estreno será el 9 de marzo y el traslado de la actividad hasta allí se hará de forma progresiva, empezando por profesionales y pacientes del centro de salud López Mora.

5 de marzo

Será el último día que los profesionales del centro de salud de López Mora pasen consulta en el local alquilado por el Sergas en esta calle. Se ha adelantado a petición de los profesionales.

6 de marzo

Sus nueve médicos de familia, dos pediatras, enfermeras, administrativos y el resto de profesionales recogerán sus cosas allí este viernes. Habrá sanitarios de retén para atender las urgencias de los 13.000 adultos y 1.700 menores de 15 años de este centro de salud, ya que las agendas del personal estarán ya bloqueadas.

9 de marzo

Los profesionales de López Mora estrenarán el CIS Olimpia Valencia. No tendrán que trasladar nada más que sus efectos personales, ya que el nuevo edificio está amueblado y equipado (salvo los ecógrafos, que sí se mudarán). Las consultas trasladadas desde López Mora ocuparán la cuarta planta.

Ese primer lunes de ocupación de consultas y puestos de administración servirá para un primer rodaje y también estarán bloqueadas las agendas y solo se atenderán urgencias, pero ya en el propio Olimpia Valencia.

10 de marzo

Será el estreno oficial y está previsto que se pasen consultas con normalidad.

¿Cuándo se trasladarán el resto?

El siguiente centro de salud en mudar toda su actividad será el Nicolás Peña, con sus 11.000 usuarios adultos y 1.600 niños.

Aún no hay fecha concreta. El Sergas quiere esperar a comprobar el rodaje del Olimpia Valencia con la actividad de López Mora. Señalan desde la Dirección del Área Sanitaria de Vigo que puede ser en una semana, dos o, incluso, después de Semana Santa, pero no se demorará más.

Sus ocho médicos de familia, dos pediatras y enfermeras ocuparán la tercera planta.

En una tercera fase, con una fecha aún más inconcreta, se trasladará toda la pediatría de Coia (4 facultativas y el personal de enfermería asignado), con sus cupos de más de 4.000 menores en total, y la de Pintor Colmeiro (tres médicas, así como enfermeras) que tienen 2.800 niños asignados.

También se mudarán doce cupos de Medicina de Familia de cuatro centros de salud distintos: Pintor Colmeiro (6), Coia (4), calle Cuba (1) y Beiramar (1).

Hay otros servicios, como la base de ambulancias, para los que aún no se ha concretado cronograma

Cambios de horarios y profesionales

Salvo los profesionales que tenían turno fijo en el centro de salud de López Mora, el resto cambiarán a turno deslizante con el traslado. Así que sus pacientes asignados también les cambiará la agenda en la que pueden solicitar cita. Incluso, cambiarán algunos profesionales de referencia, ya que hay parejas de facultativo y enfermería que se modifican.

También coincidirán en el nuevo centro dos jefes de servicio: los de López Mora y Nicolás Peña, que cierran. Trabajadores de administración protestan también por la falta de información sobre su nueva organización y coordinación