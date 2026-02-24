Vigo sigue dominando la lengua de Shakespeare: repite como la ciudad española con mejor nivel de inglés

Más de un millar de jóvenes recogieron este martes en el Auditorio Mar de Vigo los diplomas que acreditan su participación en la edición de 2025 del programa «Vigo en Inglés», que les permitió costear estancias en Reino Unido e Irlanda y que cuenta con un presupuesto municipal superior a los tres millones de euros. Experiencias como estas han contribuido a que la ciudad haya repetido el pasado año como la ciudad de España con mejor nivel en el idioma de Shakespeare, según el último ranking EF English Proficiency Index. En este estudio, se miden las capacidades tanto a nivel oral como escrito, pero también la lectura y la capacidad de escucha.

«Somos los mejores por delante de Zaragoza, Granada, Madrid, Bilbao.. y esto claro que tiene mucho que ver con estas becas que damos desde que soy alcalde y que únicamente no se concedieron un año que no teníamos mayoría y el BNG votó en contra, ya que si dependiera de ellos todavía estábamos en las pallozas, igual que con el PP, que tampoco las quiere dar», destacó Caballero antes del acto de entrega de diplomas a los estudiantes de la ciudad participantes en el programa municipal, de los que destacó «su satisfacción, felicidad y entusiasmo por todo lo que aprendieron y la experiencia de conocer mundo y vivir una cultura distinta».

Los reconocimientos entregados por Caballero coinciden, por otro lado, con la convocatoria abierta para el año en curso, ya que el plazo de presentación de solicitudes para obtener una beca se abrió este lunes y permanecerá abierto hasta el 6 de marzo. Al igual que en las pasadas ediciones, el objetivo es que un millar de estudiantes vigueses que estén cursando 3º de la ESO dispongan de ayudas que ascienden a más de 3.000 euros por persona. «Que todo el mundo lo solicite», destacó el alcalde vigués.