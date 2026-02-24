El tren de borrascas del inicio de año golpea también a los hoteles de Vigo: drástico descenso de viajeros en enero y una tendencia que se prolonga

Las complicadas circunstancias meteorológicas hacían presagiar un inicio de año complicado en muchos aspectos y el turismo no es una excepción, al complicarse la movilidad por el tren de borrascas que golpeó Vigo durante las primeras semanas de 2026, a lo que se unió también el final de la campaña navideña. La encuesta de ocupación hotelera realizada por el Instituto Nacional de Estadística refleja un drástico descenso tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones en enero, al registrarse un 15% menos de huéspedes y un 10% menos de noches contratadas en los hoteles y pensiones que estuvieron funcionando en Vigo.

Las cifras desveladas este martes por el INE reflejan un total de 28.520 viajeros alojados, el dato más bajo desde que se recuperó la normalidad tras la pandemia, pero que, no obstante, mejora las cifras que se alcanzaban antes de la crisis del covid. La caída, además, es atribuible esencialmente al viajero llegado de Galicia y otros puntos de España, ya que Vigo mantuvo el tipo en el turismo extranjero, prolongando la tendencia existente durante el año pasado. Los resultados desvelados por el INE indican que el huésped español se desplomó un 20%, pasando de 25.402 a 20.323, mientras que la disminución entre los visitantes foráneos fue casi anecdótica, del 1,5%, manteniéndose la cifra total por encima de los 8.200.

En el apartado de pernoctaciones, más de lo mismo. Los hoteles y pensiones vigueses contrataron el pasado mes de enero 47.369 noches, por las 52.877 del mismo período del año previo. En lo que se refiere a las de viajeros llegados desde otros puntos de España, la caída fue del 15%, mientras que los que se alojaron procedente de otros países sumaron incluso más pernoctaciones que en 2025, con un pequeño crecimiento del 2,1%, por encima de las 15.000.

La evolución negativa ha supuesto que Vigo haya cedido el liderato en el turismo hotelero en Galicia, siendo desplazado por A Coruña, que consiguió incrementar en casi 5.000 la cifra de huéspedes hasta alcanzar los 34.300 (un 16% más), con casi 70.000 noches contratadas. La ciudad olívica se mantiene, eso sí, por delante de Santiago, que sufrió un retroceso todavía mayor que el de Vigo al registrar un 23,7% menos de viajeros que escogieron un hotel o una pensión, algo más de 25.000 personas.