De Teleco, o Minas o Industriales... ¿a qué sector?

Un evento organizado por estudiantes para estudiantes. Y es que nadie conoce mejor el «DAFO» de un universitario (sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) como el propio alumnado, en colaboración con la Universidad de Vigo y el Concello. Esta mañana arrancó en las facultades de Ingeniería Industrial y Minas la XXVI edición del Foro Tecnolóxico de Emprego, con un objetivo muy claro: reforzar el contacto entre alumnos y empresas para favorecer el salto al mercado laboral.

VIGO. FORO TECNOLOXICO DE EMPLEO. CUVI / Pablo Hernández Gamarra

Porque no todos, ni muchísimo menos, tienen claro no solo dónde trabajar sino cuáles son sus opciones. «Hablando con firmas de muchos sectores, desde fabricación de ventanas, o incluso de alimentación como Coren, pueden descubrir una vocación. O incluso destaparse como un perfil más técnico o más programador; descubrir qué buscan las empresas y qué pueden ellos ofrecer», cuenta Pablo Márquez, estudiante de 3º de Ingeniería Mecánica y también integrante de la organización del Foro.

VIGO. FORO TECNOLOXICO DE EMPLEO. CUVI / Pablo Hernández Gamarra

Buscan, con sus talleres o mesas redondas, aportar visibilidad y un «valor diferencial» que los identifique. «La teoría la tenemos todos y todos sabemos con qué vamos a salir al terminar la carrera, pero qué nos diferencia; ¿cómo hago que una empresa me elija?», se pregunta Márquez. Para ello, se han puesto en marcha los «workshop», que son talleres para confeccionar un currículo de cara a Lindkedln o también los «speed recruiting», entrevistas rápidas con un responsable de la empresa en la que el estudiante debe saber trasladarse todo su potencial en no más de 2 minutos y medio. «Participar de estos talleres también demuestra que no solo sabes trabajar de forma individual, que a nivel clase o aula es lo más habitual, sino aportar tu capacidad de trabajar en grupo», señala el futuro ingeniero.

VIGO. FORO TECNOLOXICO DE EMPLEO. CUVI / Pablo Hernández Gamarra

Como él, Juan Portón también valora la importancia de mostrarle no solo al alumnado de cursos más altos, sino a los que acaban de empezar, que el fin último de sus estudios es precisamente llegar a alguna de estas empresas. «Se hace duro, es mucho estudio, pero también anima el ver que tiene fin y que sus opciones laborales son muchas y muy variadas», explica Portón.

Más de 2.700 interacciones

En la pasada edición participaron casi 400 estudiantes, tanto universitarios como también alumnado de FP, 53 firmas de múltiples ámbitos y sectores y se generaron 2.700 interacciones entre ambos. «Todavía es pronto o no sé si sabremos con concreción cuáles se tradujeron en contratos, pero el hecho de que conecten ya es un éxito. Que vean qué busca el mercado, qué pueden aportar y qué los define o dónde está su vocación. Esta es la finalidad que buscamos», precisa Márquez.

Y cuando dice «buscamos» hace referencia precisamente al trabajo de los propios estudiantes con respecto al Foro. Porque son ellos los que lo organizan y contactan con las empresas para que sus compañeros y resto de alumnos puedan ser partícipes de estos conocimientos que escapan del temario o día a día del aula. «Organizar un evento así es una gran experiencia y también oportunidad. Desde la UVigo se nos ha ayudado siempre y nos sentimos apoyados; es una gran oportunidad para nosotros hacerlo», comenta Portón.

Agencia del día

Para el día de mañana, el Foro arranca con un workshop de la firma Data Spartan, de 09.30 a 11.00 horas; le seguirá una meda redonda en el salón de actos de Industriales titulada «Expectativa VS realidad. El nuevo escenario para el ingeniero junior». A continuación, a las 12.30 horas es el turno de Ceaga y su workshop «Vigila donde pisas». Ya en horario de tarde, a las 15.30 horas tendrá lugar el primer «speed rerecruitingen el salón de actos de Teleco para seguir con el workshop de Televés y Accenture. Cierra el acto a las 18.30 en el hall de Minas.