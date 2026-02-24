De Teleco, o Minas o Industriales... ¿a qué sector?
La nueva edición del Foro Tecnolóxico de Emprego incluye entrevistas rápidas con empresas y talleres para perfeccionar los currículos de universitarios o también alumnos de FP
Un evento organizado por estudiantes para estudiantes. Y es que nadie conoce mejor el «DAFO» de un universitario (sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) como el propio alumnado, en colaboración con la Universidad de Vigo y el Concello. Esta mañana arrancó en las facultades de Ingeniería Industrial y Minas la XXVI edición del Foro Tecnolóxico de Emprego, con un objetivo muy claro: reforzar el contacto entre alumnos y empresas para favorecer el salto al mercado laboral.
Porque no todos, ni muchísimo menos, tienen claro no solo dónde trabajar sino cuáles son sus opciones. «Hablando con firmas de muchos sectores, desde fabricación de ventanas, o incluso de alimentación como Coren, pueden descubrir una vocación. O incluso destaparse como un perfil más técnico o más programador; descubrir qué buscan las empresas y qué pueden ellos ofrecer», cuenta Pablo Márquez, estudiante de 3º de Ingeniería Mecánica y también integrante de la organización del Foro.
Buscan, con sus talleres o mesas redondas, aportar visibilidad y un «valor diferencial» que los identifique. «La teoría la tenemos todos y todos sabemos con qué vamos a salir al terminar la carrera, pero qué nos diferencia; ¿cómo hago que una empresa me elija?», se pregunta Márquez. Para ello, se han puesto en marcha los «workshop», que son talleres para confeccionar un currículo de cara a Lindkedln o también los «speed recruiting», entrevistas rápidas con un responsable de la empresa en la que el estudiante debe saber trasladarse todo su potencial en no más de 2 minutos y medio. «Participar de estos talleres también demuestra que no solo sabes trabajar de forma individual, que a nivel clase o aula es lo más habitual, sino aportar tu capacidad de trabajar en grupo», señala el futuro ingeniero.
Como él, Juan Portón también valora la importancia de mostrarle no solo al alumnado de cursos más altos, sino a los que acaban de empezar, que el fin último de sus estudios es precisamente llegar a alguna de estas empresas. «Se hace duro, es mucho estudio, pero también anima el ver que tiene fin y que sus opciones laborales son muchas y muy variadas», explica Portón.
Más de 2.700 interacciones
En la pasada edición participaron casi 400 estudiantes, tanto universitarios como también alumnado de FP, 53 firmas de múltiples ámbitos y sectores y se generaron 2.700 interacciones entre ambos. «Todavía es pronto o no sé si sabremos con concreción cuáles se tradujeron en contratos, pero el hecho de que conecten ya es un éxito. Que vean qué busca el mercado, qué pueden aportar y qué los define o dónde está su vocación. Esta es la finalidad que buscamos», precisa Márquez.
Y cuando dice «buscamos» hace referencia precisamente al trabajo de los propios estudiantes con respecto al Foro. Porque son ellos los que lo organizan y contactan con las empresas para que sus compañeros y resto de alumnos puedan ser partícipes de estos conocimientos que escapan del temario o día a día del aula. «Organizar un evento así es una gran experiencia y también oportunidad. Desde la UVigo se nos ha ayudado siempre y nos sentimos apoyados; es una gran oportunidad para nosotros hacerlo», comenta Portón.
Agencia del día
Para el día de mañana, el Foro arranca con un workshop de la firma Data Spartan, de 09.30 a 11.00 horas; le seguirá una meda redonda en el salón de actos de Industriales titulada «Expectativa VS realidad. El nuevo escenario para el ingeniero junior». A continuación, a las 12.30 horas es el turno de Ceaga y su workshop «Vigila donde pisas». Ya en horario de tarde, a las 15.30 horas tendrá lugar el primer «speed rerecruitingen el salón de actos de Teleco para seguir con el workshop de Televés y Accenture. Cierra el acto a las 18.30 en el hall de Minas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos