Spa, cena y una noche en el Nagari: el premio por gastar 20 euros en los comercios de Travesas
Iván Iglesias, presidente de AETRAVI, destacó el éxito de la campaña de San Valentín, facilitada por la aplicación móvil TRAVI-TRAVI
La Asociación de Empresarios del Centro Comercial Abierto As Travesas (AETRAVI) puso ayer el broche final a su campaña de San Valentín con la entrega de un premio de bienestar a los ganadores. El obsequio consitió en una experiencia para dos personas en el Hotel Nagari de Vigo.
La iniciativa, dirigida a incentivar las compras en el comercio de proximidad del barrio, culminó con un acto celebrado en el centro de estética Lucybel, en la calle Alberto Baltar. En la entrega participaron el presidente de AETRAVI, Iván Iglesias; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; y la concejala de Igualdad y Comercio del Concello de Vigo, Ana Laura Iglesias.
El premio consistió en una estancia completa para dos personas en el Hotel Nagari, que incluye acceso al spa, cena, noche de alojamiento y desayuno, concebida como un plan de bienestar ligado a la celebración de San Valentín.
Durante el acto, Ana Ortiz destacó la capacidad de este tipo de campañas para movilizar a la vecindad y reforzar el comercio local. «Cuando comerciantes y clientela participan juntos, se construye barrio y gana la economía local», señaló.
Por su parte, Iván Iglesias subrayó la buena acogida de la campaña y el papel de las herramientas digitales para facilitar la participación. «La respuesta fue muy positiva y demuestra que As Travesas cuenta con un comercio activo y una clientela comprometida. La aplicación TRAVI-TRAVI nos permite hacer campañas más ágiles y transparentes», indicó.
La campaña estuvo activa entre el 6 y el 14 de febrero. Para participar, era necesario realizar una compra mínima de 20 euros en uno de los establecimientos asociados y registrar el tique a través de la aplicación móvil TRAVI-TRAVI, desde la que se gestionó el sorteo.
