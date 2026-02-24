El sistema de rampas mecánicas para Pintor Colmeiro, «una calle imposible de subir» avanza hacia su finalización

El pasado mes de junio, con un plazo de obra de 11 meses, arrancaba la humanización de la rúa Pintor Colmeiro, que se sumará al programa Vigo Vertical gracias a la instalación de un sistema de elementos mecánicos que permitirá salvar 100 metros con un desnivel del 11%. «Es imposible subir esta calle sin rampas», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en una visita a la zona para escrutar el desarrollo de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 2,5 millones.

Además de las rampas mecánicas, el proyecto conseguirá también la humanización de la vía, con aceras más amplias y zonas verdes que redundarán en una mayor seguridad y una mayor fluidez del tráfico. Además, dará continuidad a la reforma que se está acometiendo al otro lado de la Plaza de Independencia, en Pintor Lugrís, donde también se están instalando elementos mecánicos, lo que permitirá generar un corredor entre López Mora e Hispanidad. «Ponemos la calle en el siglo XXI en una zona en la que viven miles de personas haciendo un Vigo mejor y más cómodo», añadió Caballero.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez, reivindicó la aportación del ente provincial al aportar el 68% del presupuesto.