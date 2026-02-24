El PP de Vigo exige diálogo con A Canicouva y cuestiona las seis viviendas anunciadas por el Concello

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó este martes al gobierno local que se reúna con la comunidad educativa del CEIP A Canicouva antes de adoptar una decisión definitiva sobre el futuro de las antiguas casas de maestros del centro. La dirigente popular pidió «respeto», «transparencia y diálogo» frente al «habitual «ordeno y mando»» del alcalde, Abel Caballero, y defendió que la salida debe acordarse «de común acuerdo» con el colegio.

Sánchez recordó que ya en noviembre instó al Concello «a buscar una alternativa» para unas viviendas que, según señaló, se encuentran en estado ruinoso y cuya seguridad tuvo que reforzarse ante el riesgo de desprendimientos en la fachada. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo municipal ha anunciado «de improviso» la construcción de seis viviendas públicas en ese mismo ámbito. «Es una decisión a la que no nos oponemos, pero se ha tomado sin haber escuchado previamente a la comunidad educativa», recalcó.

La presidenta popular añadió un segundo argumento: a su juicio, el anuncio municipal podría contravenir «las consideraciones legales y técnicas» que motivaron la desafectación del inmueble, una medida solicitada por el propio Concello a la Xunta hace tres años. En concreto, el PP se remite a la resolución de 2022 por la que la Consellería de Educación devolvió las antiguas casas de maestros al Ayuntamiento, subrayando que las actuaciones «deberían estar orientadas bien a la recuperación del espacio como patio o zona exterior del centro, bien a la construcción de una nueva edificación educativa».

«¿Ignorancia o mala fe?»

«Esto es algo que debería saber este gobierno municipal, puesto que así figura en la resolución de desafectación aprobada en 2022», insistió Sánchez, que elevó el tono y preguntó «qué hay detrás» de la propuesta municipal: «¿ignorancia o mala fe?».

El PP de Vigo encuadra el caso de A Canicouva en una problemática más amplia. Señala que una situación similar se da en las antiguas viviendas de maestros del CEIP O Sello, y sostiene que en ambos centros el partido reclamó que el Concello hable primero con los representantes escolares y atienda sus necesidades antes de decidir el destino del suelo.

Sánchez también lamentó la falta de respuesta municipal a las preguntas planteadas por su grupo sobre este asunto. «Llevamos tiempo preguntando», apuntó, recordando que lo llevó «en dos ocasiones» a comisiones informativas, la semana pasada a la Gerencia de Urbanismo y este lunes al pleno municipal «con una pregunta por ahora sin respuesta».

Con este contexto, la dirigente popular reiteró su exigencia de que el gobierno local «respete» a la comunidad educativa del CEIP A Canicouva. «Que se reúna con sus representantes y que la decisión final se tome de común acuerdo, y no con el habitual «ordeno y mando» de Abel Caballero», concluyó.