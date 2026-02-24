El PP pide la cabeza de Óscar Puente por su «castigo» a Vigo

El PP de Pontevedra eleva la presión política sobre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El grupo provincial registró una moción para reprobar su gestión en materia de infraestructuras y reclamar su dimisión, al considerar «demostrada» una política de «discriminación, abandono y castigo» hacia Vigo y el conjunto de la provincia.

La propuesta se debatirá este viernes en el pleno ordinario de la Diputación de Pontevedra y fue presentada ayer en Vialia Estación de Vigo por la vicepresidenta provincial y presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, y el portavoz del grupo provincial, Jorge Cubela, acompañados por otros cargos del partido. El escenario elegido no fue casual: Sánchez definió la estación como la «zona cero» de una gestión «errática», y sostuvo que el ministro mantiene un «maltrato» a Vigo «pese a ser la ciudad más importante de Galicia».

En su argumentario, el PP dibuja un balance negro de los más de dos años de Puente al frente del departamento. Entre los reproches, la dirigente popular situó la situación del ferrocarril y el mapa de la alta velocidad, recordando que, a juicio del partido, el ministro fue quien «borró» del debate el AVE a Vigo por Cerdedo. También criticó que, según sus datos, el titular de Transportes solo realizó una visita oficial a la ciudad en ese periodo y que lleva «más de 750 días» sin pisar Vigo, algo que calificó de «lamentable».

La moción detalla una lista de asuntos en los que el PP sostiene que Vigo ha salido perjudicada. En primer lugar, los retrasos de la Salida Sur hacia Portugal, que, según los populares, se aplazaría «al menos hasta 2038». Añaden además el «no explicado» proyecto del túnel hacia la A-52, al que atribuyen un presupuesto de 400 millones de euros, y alertan del «desmantelamiento» de Peinador hasta quedarse, según el partido, con «unos pocos destinos nacionales».

Puerto nodal

En el capítulo portuario, el PP denuncia una supuesta discriminación inversora con respecto a A Coruña: asegura que el Puerto de Vigo queda fuera de la red nodal y que recibiría menos de 200 millones en inversiones hasta 2029, frente a más de 360 en el caso coruñés, siempre según los datos manejados por el grupo popular.

Otra de las banderas de la iniciativa es la AP-9. Los populares atribuyen al ministro el «bloqueo» de la transferencia a Galicia y de la gratuidad de los peajes, al tiempo que reprochan que en otras comunidades se aprueben liberalizaciones de tasas. La moción amplía el foco a Pontevedra y su entorno, con críticas por la paralización de la reforma del nudo de Bombeiros, la falta de soluciones a los anegamientos en la PO-11 entre Pontevedra y Marín y la conflictividad social asociada a la autovía A-57.

El texto también apunta a problemas «en toda la provincia», citando incidencias ferroviarias —«retrasos, averías o falta de servicio»— en municipios como Vilagarcía, Pontecesures, Catoira, As Neves, O Porriño o Tui, y aludiendo al «pésimo y peligrosísimo estado» de 317,5 kilómetros de carreteras nacionales que atraviesan 28 concellos. En este punto, el PP vincula el deterioro a un mantenimiento «insuficiente» y menciona proyectos comprometidos —siempre según su versión— en Ponteareas, Caldas, Cuntis, Forcarei o Cerdedo-Cotobade.

Con este paquete de reproches, los populares buscan que la Diputación inste al Gobierno a un cambio de rumbo y, en paralelo, fuerce un pronunciamiento político sobre la continuidad del ministro. La moción se someterá a debate este viernes, en un pleno que anticipa choque de posiciones en un asunto que, de forma recurrente, vuelve a encenderse en la provincia: las infraestructuras como termómetro del agravio y de la inversión pendiente.