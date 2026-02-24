Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo

La consulta de Enfermería con la que el Hospital Ribera Povisa sustituía la atención presencial por parte de dermatólogos de lunes a jueves a pacientes concertados por el Servizo Galego de Saúde ya no funciona. Así asegura la Consellería de Sanidade que se lo ha trasladado el centro de la calle Salamanca, al que la Xunta ha confiado la atención especializada de casi un tercio de la población del área sanitaria de Vigo.

Ante la fuga de profesionales, el hospital del Grupo Ribera optó por poner en marcha una consulta de Enfermería que fotografía las lesiones de los pacientes públicos derivados a Dermatología y las enviaba a especialistas de otros puntos de España que las valoraban de forma telemática. Cuando necesaria una atención presencial, se citaban en viernes o fin de semana para ser atendidos por profesionales desplazados desde otros centros nacionales.

Ante las denuncias de los pacientes, el Sergas inicio un procedimiento de control en el marco del contrato, que cuenta con una unidad de vigilancia que debería supervisar estos cambios en la atención. Y también se abrió una inspección sanitaria con una visita al centro. Sanidade no traslada aún ninguna conclusión un mes después.

Informe sobre medidas

Sí destaca que le requirió «un informe sobre a adopción das medidas necesarias para garantir a correcta prestación do servizo de Dermatoloxía». Y, «segundo a información trasladada por Povisa», el lunes 9 de febrero «se deixou sen efecto a actividade da consulta de enfermería que suscitou queixas desde o punto de vista asistencial». Además, asevera que el 19 de febrero se incorporó «unha nova profesional ao servizo de Dermatoloxía e está previsto que en marzo se incorpore unha persoa máis».