Los policías nacionales de Vigo que rescataron al hombre que huyó arrojándose al mar: «Había que saltar. El agua se lo llevaba»

Manuel Morgado, ourensano de 47 años de edad, es policía nacional desde hace dos décadas. En la actualidad destinado en la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, el pasado 6 de febrero, un viernes, compartía turno de tarde con Fernando García, un joven agente en prácticas de 27 años natural de las Palmas de Gran Canaria. Estaba siendo un día sin demasiados sobresaltos, pero todo giró en segundos. Porque acabaron la jornada laboral rescatando, en el mar, a un hombre que huyó de ellos en plena intervención policial y que después acabaría siendo detenido por presunto menudeo de drogas.

«Cuando trabajas en la calle nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es un trabajo dinámico, en el que siempre debes estar alerta», coinciden ambos policías. Aquel viernes estaban, ya al anochecer, realizando labores de prevención por la zona del centro comercial A Laxe cuando, concreta Morgado, vieron a un individuo que realizaba lo que les pareció un pase de droga a otra persona. Así que lo pararon para identificarlo. Inicialmente se mostró «esquivo», pero después empezó a colaborar y les entregó su DNI. Por eso lo que hizo a continuación los cogió totalmente por sorpresa.

«Echó a correr repentinamente»

Estaban concretamente ante el centro comercial, junto al restaurante italiano del complejo, cuando el hombre «echó a correr repentinamente» y saltó por encima de la barandilla donde está el pantalán, cayendo desde tres metros y golpeándose contra la estructura flotante. «Del rebote cayó boca abajo e inconsciente en el agua», narran.

Tras pedir apoyo urgente de otras patrullas, los dos agentes actuaron de inmediato. «Saltar era peligroso y la entrada del pantalán estaba lejos, así que nos deslizamos cada uno por unas vigas que hay allí. Yo llegué antes al pantalán y vi que el chico seguía boca abajo en el agua y se alejaba por la corriente. Estaba inconsciente y no reaccionaba. Había que saltar, así que me metí en el agua y nadé hacia él», describe Fernando García.

Tras alcanzarlo, continúa, lo volteó, le sacó la cabeza del agua y lo arrastró de nuevo hacia el pantalán. Allí lo esperaba su compañero y entre los dos lo sacaron del mar. No fue una maniobra fácil. «Entre el pantalán y el mar había altura y un cuerpo inconsciente pesa mucho», explican. El agente Manuel Morgado consiguió abrir las vías respiratorias al hombre y éste «empezó a expulsar agua». Ya estable y en posición lateral de seguridad, los servicios sanitarios que llegaron al punto lo atendieron antes de su traslado a un centro hospitalario.

El joven agente en prácticas presentaba hipotermia y pudo darse una ducha caliente y vestirse ropa seca en las instalaciones anexas del Club Náutico. «Con la adrenalina, cuando me tiré al agua no sentí nada de frío. Pero cuando todo acabó eso cambió: casi no era capaz de hablar por el tiriteo», afirma.

«Vigo es una ciudad perfecta para aprender»

El hombre al que rescataron acabó siendo detenido por tráfico de drogas: llevaba consigo 15 dosis de MDMA y 7 de hachís, así como dinero fraccionado. La sospecha de estos agentes, la que provocó que el individuo huyese y se tirase al agua, resultó ser cierta. La intervención ha supuesto sin duda toda una lección de aprendizaje para el policía en prácticas. Graduado en Derecho, después opositó a la Policía Nacional y, tras formarse en la academia de Ávila, lleva desde julio en la comisaría olívica. «Vigo es una ciudad perfecta para aprender por todas las unidades y servicios policiales de los que dispone», valora García.

Su compañero de patrulla, mientras, ya lleva 20 años en el cuerpo y estuvo en la Policía Judicial de Mataró (Barcelona) y en la Comisaría General de Extranjería en Madrid. Ahora está haciendo lo que más le gusta: «En cuanto tuve la oportunidad me vine para un 'zeta'. Me gusta el trabajo en la calle».