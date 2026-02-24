El mapa de los edificios de Vigo: de históricos del siglo XIX en el centro, a eficientes y nuevos en la periferia

La ciudad de Vigo ya es un adulto de mediana edad. Su parque de vivienda, de media, fue construido alrededor de 1977, por lo que ya tendría unos 44 años. Con todo, próximamente podría darse un extraño caso de Benjamin Button y bajar el cómputo. Hay miles de inmuebles proyectados para 2027 y 2028 en la ciudad. Las nuevas viviendas de Navia se suman a los proyectos de la calle Aragón y al futuro desarrollo en el Ofimático y en la avenida de Ramón Nieto que tiene planificado la Xunta. Son miles de nuevos inmuebles que rejuvenecerían la edad del parque residencial.

Con los datos del Censo de 2021 se puede observar donde se ubican los más antiguos y los más modernos. Se da una dicotomía clara: cuanto más nuevos, más periféricos, aunque hay algunas excepciones. En la zona de Urzáiz, Colón y Policarpo Sanz hay construcciones que fechan de 2001. Se superponen distintas etapas constructivas del crecimiento urbano, pese a que es una zona en la que predominan inmuebles más antiguos, históricos.

Los edificios más longevos de la urbe se concentran en el Casco Vello, en las calles ubicadas entre Teófilo Llorente y Carral. En total, Vigo tiene casi 700 viviendas que fueron construidas antes de 1900 y otras 4.000 desde entonces hasta los años 20. La ciudad del siglo XIX sigue en pie, pero lo hace de forma residual: representan menos de un uno por ciento del total del parque.

A partir de los años 20 la ciudad empieza a expandirse hacia el Ensanche. Entre los años 1921 y 1940 aparecen 6.900 nuevas viviendas en zonas inmediatas al Casco Vello. En la posguerra, hasta los años 50, el crecimiento es más tímido y ya ajeno al núcleo histórico. Según avanza la década y a medida que se acercan los años 60 se ven los primeros resquicios de cambio urbano. Plaza América y algunas partes de Teis empiezan a despuntar. También secciones de Coia y zonas de Lavadores.

El bum definitivo de la vivienda ocurre entre los años 60 y 70. Según los datos del INE, se construyeron más de 22.000 viviendas. La ciudad se expandió definitivamente hacia Coia, O Calvario, Travesas, Bouzas y Teis. En los siguientes años de desarrollismo la urbe se convierte definitivamente en metropolitana. Más del 50 % del parque se construyó entre estas décadas.

El mapa por barrios marca Navia y Alcabre como algunas de las zonas más actuales. La primera se verá reforzada como «joven» en 2027, cuando se espera que se empiecen a entregar llaves por las nuevas viviendas de la Xunta. También Lavadores y zonas del centro próximas a O Calvario.