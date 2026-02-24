La madre de la joven que denunció por violación a un policía de Vigo: «Nunca te lo imaginas, y menos de un agente»

«Él no, imposible». Fue la primera reacción de la madre de una joven cuando ésta le contó que había sido violada por un policía local, al que además, conocía desde que era pequeño. «Nunca te lo imaginas, y menos de un policía», añadió esta mujer. Su profesión, ni tampoco las amenazas que la víctima dice que el agente le profirió, fueron óbice para no denunciarlo por agresión sexual. Hoy se celebró la primera sesión de la vista oral en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, en la que el acusado reiteró que las relaciones fueron «consentidas»: «Nunca me pidió que parase».

«Le ponía que fuera policía»

El agente municipal de Vigo, que ya fue condenado por quebrantar la orden de alejamiento que se le impuso con respecto a la denunciante, afronta 15 años de prisión. Durante su declaración, explicó a preguntas de la Fiscalía que fue la chica quien se le abalanzó. «Me dijo que tenía 19 años y me besó; que le ponía que fuera policía», verbalizó. Según su versión, tras encontrarse con ella en una discoteca, fue la joven quien le dijo que la acercase a su casa ya que ambos eran vecinos. «Se sentó en el asiento de delante, iba normal. Pero de repente se apartó el cinturón y se echó hacia mí. Le dije tú estás tarada, pero volvió a hacerlo y al final nos fuimos hacia el parking del museo [en Castrelos]», declaró el policía acusado de violación.

El agente relató que fue entonces cuando ambos se desvistieron y pasaron a la parte trasera de su vehículo. «Tuvimos sexo. Ella estaba consciente todo el rato, tampoco lloraba. Nunca me pidió que parase», explicó a las cuestiones de la fiscal, que incidió con sus cuestiones en el estado de la joven al finalizar las relaciones. «No me manifestó que no quisiera mantener relaciones. Habló con su madre por teléfono con total normalidad», pronunció el acusado.

El pantalón manchado de sangre

Al término de su declaración, llegó el turno de la víctima, si bien por preservar su intimidad, el tribunal optó por que dicho trámite se realizase a puerta cerrada. Su madre sí declaró en audiencia pública cómo se enteró de la agresión. «Cuando llegué esa mañana de trabajar la encontré en cama toda tapada, me acerqué a ella y me dijo que la habían violado; me enseñó el pantalón manchado de sangre y empecé a preguntarle quién había sido», contó la progenitora. Finalmente la joven se lo dijo. «Nunca te lo puedes imaginar, y menos de un policía», lamentó la madre.

También testificó en este primer día de juicio, la vista prosigue a lo largo del día de mañana, una amiga de la víctima. Ésta afirmó que no recuerda haber visto al acusado en la discoteca y mucho menos que su amiga fuese o estuviese con él, tal y como el agente había relatado. «Me entero al día siguiente; me dice que vaya a su casa que tiene mucho dolor y que la habían violado. Estaba llorando, con muchísimo dolor», recuerda esta joven.