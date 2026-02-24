Luisa Sánchez acusa a Caballero de «expulsar a la Xunta» del acto del convenio de la ETEA

La presidenta local del PP de Vigo y portavoz municipal, Luisa Sánchez, reprochó este martes al alcalde, Abel Caballero, su «deseo de expulsar a la Xunta de Vigo» al excluir al Gobierno gallego del acto de firma del convenio para desarrollar el ámbito del PS1 de la ETEA, previsto para este miércoles con la presencia del Concello, Zona Franca, la Universidade de Vigo y el CSIC. Para la dirigente popular, se trata de un «agravio» que se suma a los «continuos impedimentos» que —sostiene— el regidor socialista pone a las inversiones autonómicas en la ciudad.

Sánchez enmarcó el episodio en lo que calificó como «deslealtad institucional» y atribuyó la decisión municipal a un intento de «hacer creer a la ciudad» que el Concello impulsa la mejora en Teis, «cuando es la Xunta quien la sufraga íntegramente». En este sentido, recordó que las obras de urbanización del PS1 estarán financiadas al 100% por la administración autonómica y que el Ayuntamiento, según su versión, «no pone un euro».

La portavoz popular puso el foco, además, en el contenido del convenio que se rubricará este miércoles. Según expuso, el acuerdo incluye un aparcamiento subterráneo de pago y acusó a Zona Franca de «solo buscar hacer negocio» con esa infraestructura. «El mismo Caballero que decía que no se prestaba a «firmas ilegales» y «paripés» —en sus propias palabras— ahora se muestra plenamente dispuesto a hacerse una foto por una actuación en la que el Ayuntamiento no pone un euro», advirtió.

En su intervención, Sánchez subrayó que la ciudad «lleva años esperando» a que el Concello permita invertir en proyectos como este y consideró que Caballero actúa de forma «desleal» con la administración que aportará la financiación. Aludió de forma expresa a los 10,5 millones de euros que, según indicó, la Xunta tiene comprometidos para la urbanización y acondicionamiento del viario principal que vertebra la ETEA y la praza de Armas, así como para la dotación de nuevas redes de servicios y conexiones exteriores.

Constantes bloqueos

La dirigente del PP añadió que la Xunta comprometió su financiación hace cuatro años, a pesar de los «constantes bloqueos» del alcalde. Y enlazó este caso con otros proyectos en los que, a su juicio, el gobierno local ha frenado inversiones o actuaciones: «Bloqueó la ETEA igual que bloqueó el Centro de Asociacionismo. Igual que no avanza con las pistas de atletismo de Balaídos. Ídem con el túnel de Elduayen. Ídem con la señalización del Camino de la Costa. Siempre igual, siempre lo mismo», enumeró, antes de concluir que «el alcalde es el único impedimento para que cualquier proyecto salga adelante en Vigo».

En el cierre, Sánchez lamentó que el regidor socialista haya vuelto a demostrar —según dijo— que «su palabra no tiene ningún valor», «ni siquiera cuando el presidente Alfonso Rueda le tiende la mano y pacta inversiones en la ciudad».

Desde el PP recuerdan que Xunta, Concello y Zona Franca acordaron en el verano de 2024 cooperar en el desarrollo del PS1 de la ETEA, en un marco de colaboración que, según la formación, se sustenta en el «compromiso» autonómico de financiar al 100% la obra con una partida de 10,5 millones de euros.