Dos jóvenes detenidos por el presunto secuestro de un hombre en una vivienda de Teis

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos este domingo en Vigo en relación con el presunto secuestro sufrido por otro hombre en una vivienda ubicada en la zona de Teis. La víctima habría estado en torno a dos días retenida en contra de su voluntad en dicha casa y sus gritos habrían alertado a vecinos del lugar, que dieron la alerta y que propiciaron la intervención de la Policía Nacional, que liberó a esta persona.

No han trascendido muchos datos sobre este caso que se sigue por la presunta comisión de un delito de detención ilegal. El joven mayor de edad detenido fue puesto ayer a disposición del juzgado de guardia olívico, decretándose su libertad con cargos. Un amplio grupo de familiares del arrestado permanecieron durante la mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia a la espera de conocer la decisión judicial.

La Policía investiga estos hechos y, aunque no hubo información de fuentes oficiales, otras consultadas no descartan que pudiesen tener relación con el menudeo de drogas. En todo caso, este tipo de delitos no suelen ser muy frecuentes en Vigo. Uno de los últimos casos ocurridos en la ciudad sucedió también en Teis en el verano de 2024. Hubo tres individuos de origen turco detenidos por el supuesto rapto de un ciudadano holandés en una casa de alquiler vacacional donde tuvo que irrumpir la Policía.

Aquel caso se archivó judicialmente por las contradicciones en las que incurrió la víctima, si bien se acabó vinculando con una de las bandas albanesas del narcotráfico desarticuladas tras intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo.