Enésimo accidente en la rotonda del Corredor que distribuye el tráfico entre Martín Echegaray y Florida
La glorieta volvió a registrar un siniestro este martes por la noche y el vehículo tuvo que ser retirado por una grúa
Un nuevo accidente de tráfico se registró este martes por la noche en la rotonda que conecta la avenida da Florida con la calle Martín Echegaray, en Vigo. En torno a las 22.00 horas, un turismo terminó cruzándose en la glorieta y quedando dentro de la isleta central, llegando a chocar con la estatua del Corredor, que, en esta ocasión, no fue tumbada.
La imagen captada desde una perspectiva cenital por las cámaras de vigilancia del Concello vigués se asemeja más a la escena de un crimen que a un simple accidente, aunque el perfil que se observa, afortunadamente es de la escultura, y no hubo que lamentar daños personales.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos para atender la incidencia y gestionar la retirada del vehículo, que fue remolcado por una grúa. El coche quedó inmovilizado en el interior del círculo central, mientras se organizaban las maniobras para sacarlo con seguridad y restablecer la circulación con normalidad.
Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco sobre un punto en el que los accidentes se repiten. La rotonda, situada en un entorno urbano, se ha convertido en un enclave donde no es extraño ver salidas de calzada y maniobras bruscas, especialmente en horario nocturno y, con síntomas de ebriedad por parte del accidentado.
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos