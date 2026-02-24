Enésimo accidente en la rotonda del Corredor que distribuye el tráfico entre Martín Echegaray y Florida

Un nuevo accidente de tráfico se registró este martes por la noche en la rotonda que conecta la avenida da Florida con la calle Martín Echegaray, en Vigo. En torno a las 22.00 horas, un turismo terminó cruzándose en la glorieta y quedando dentro de la isleta central, llegando a chocar con la estatua del Corredor, que, en esta ocasión, no fue tumbada.

La imagen captada desde una perspectiva cenital por las cámaras de vigilancia del Concello vigués se asemeja más a la escena de un crimen que a un simple accidente, aunque el perfil que se observa, afortunadamente es de la escultura, y no hubo que lamentar daños personales.

Perspectiva a pie de calle del accidente. / R. H.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos para atender la incidencia y gestionar la retirada del vehículo, que fue remolcado por una grúa. El coche quedó inmovilizado en el interior del círculo central, mientras se organizaban las maniobras para sacarlo con seguridad y restablecer la circulación con normalidad.

Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco sobre un punto en el que los accidentes se repiten. La rotonda, situada en un entorno urbano, se ha convertido en un enclave donde no es extraño ver salidas de calzada y maniobras bruscas, especialmente en horario nocturno y, con síntomas de ebriedad por parte del accidentado.