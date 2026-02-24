Los efectos de la huelga se extienden esta semana en el Chuvi con 22 operaciones suspendidas y la hospitalización al 100%

La resaca de la huelga médica que se prolongó toda la semana pasada aún se percibe estos días el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Y no solo con la reprogramación de las 14.000 consultas que se suspendieron entre centros de salud y hospitales, las más de 800 pruebas diagnósticas y las 248 cirugías, sino porque se sigue teniendo que aplazar actividad por sus efectos.

El paro médico ha logrado algo casi nunca visto desde la apertura del Álvaro Cunqueiro: que se agote su capacidad para abrir camas extra. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo informa de que ha hecho dobles todas las habitaciones que puede en el complejo de Beade y ha reabierto todas las plantas del Meixoeiro. Y aún así, no es suficiente para que sus quirófanos vuelvan a trabajar con normalidad.

Esta mañana se vieron obligados a suspender diez cirugías programadas. Dos menos que ayer. El Sergas en Vigo insiste en que no son urgentes ni prioriatarias y que se reprogramarán.

Estas 22 se suman a las que se dejaron de hacer la semana pasada por los paros. La Consellería de Sanidade informó de la suspensión de un total de 248. Se refería a operaciones programadas; es decir, con pacientes ya preparados en el hospital a los que se les comunicó que no se les iba a intervenir. Pero esta cifra no incluye aquellas que, directamente, ya no se programaron en previsión de la huelga. Es una cantidad difícil de estimar, pero se puede comparar con la misma semana del mes de febrero del año pasado, en la que se llevaron a cabo un total de 644 cirugías. Según las cifras oficiales, la semana pasada, finalmente, se realizaron 148. La diferencia son 496 operaciones que se habrían dejado de hacer.

¿Por qué está el Chuvi lleno?

Con la huelga médica, incluso los profesionales de servicios mínimos solo están obligados a atender a hospitalizados urgentes y prioritarios. Por tanto, se dieron muy pocas altas desde el viernes 13.

El Servicio de Urgencias tampoco está viviendo una presión excesiva. Los lunes son el día de la semana con más visitas, una media de 525. Ayer no la alcanzaron. Se quedaron en 516. Sí ingresó un porcentaje alto, un 22%. De esos 114 que necesitaron cama, solo 10 estaban pendientes de ingreso a primera hora de la mañana.

El domingo, por ejemplo, hubo 57 peticiones de ingreso desde urgencias (el 14% de las visitas) y los 57 estaban pendientes de subir a planta al amanecer.

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo espera que a lo largo del día de hoy «se den muchas altas» y se recupere cierta normalidad.