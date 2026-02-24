Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo

En España hay muy pocos hospitales que operen la mama con robot. En el marco del sistema público, solo lo hacen en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol y en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con un volumen de actividad significativo. El responsable de la Unidad de Mama de este último, el doctor Manuel García García, será el responsable de ponerlo en funcionamiento estos días en el Hospital Vithas Vigo, junto al también cirujano Gonzalo de Castro Parga.

El centro de Vía Norte será el primero del área en operar la mama con la asistencia del robot Da Vinci. Los otros quirófanos que disponen de esta tecnología, los del Hospital Álvaro Cunqueiro, la tienen ya ocupada por completo con otras cirugías en las que las ventajas del empleo de la robótica son aún más notables. En el Chuvi también les gustaría, pero tienen que priorizar por la alta demanda.

El doctor García ha sido uno de los pioneros de la cirugía robótica de mama en España, en la que se inició hace unos dos años, y ahora atesora ya una experiencia de alrededor de 60 intervenciones de este tipo. La mayor de España. Cirujanos de toda el país y también de Portugal han ido a formarse con él en Ourense. De hecho, en la actualidad es «el único acreditador de formación de la técnica», según destacan desde el hospital.

Preparado para su puesta en marcha

El nuevo robot adquirido por Vithas ya está disponible en su centro de Vigo y esperan que se estrene pronto en mama. El doctor De Castro Parga advierte que no está recomendado para todas las pacientes. Se indica, principalmente, para las pacientes que deben hacerse una mastectomía preventiva (porque cuenten con las mutaciones genéticas para las que se aconseja) o por un tumor, con reconstrucción con prótesis, pero sin remodelación mamaria. «La elegibilidad depende del tip de cáncer, tamaño tumoral y características individuales de cada paciente», especifican.

El cirujano general, experto en Oncoplástica y reconstrucción de la mama, sostiene que las ventajas son «significativas comparada con la cirugía tradicional abierta». Las principales son sus mejores resultados estéticos, debido a las incisiones más pequeñas y discretas. Se trata de una única incisión de unos tres centímetros en el borde inferior de la mama o en la axila, donde se coloca un puerto único por el que se introducen dos pinzas y una cámara.

«Al haber menos incisión, hay menos trauma quirúrgico para el paciente y la recuperación es mucho mejor», indica. Es decir, más rápida y con menos dolor postoperatorio.

Más sensibilidad

Cuenta que esta técnica también permite preservar mejor estructuras importantes como nervios y vasos sanguíneos, al facilitarle al cirujano una visión más detallada y mayor rango de movimiento y precisión con el instrumental robótico. «Se conserva un poco mejor la vascularización e inervación de la mama y un estudio americano dice que tienen mejor sensibilidad a nivel de piel», resalta.

Tiene ventajas reconstructivas, al permitir la reconstrucción mamaria inmediata o una mejor preservación del complejo areola-pezón (siempre que sea oncológicamente seguro), entre otros.

Pero no solo tiene ventajas con respecto a la cirugía tradicional. De Castro Parga defiende que también respecto a la laparoscopia. «Es un poquito más fina, por decirlo así. Eso permite tener, incluso, menos incisión, además de la ventaja que ofrece la visión del robot. En la laparoscopia vemos en dos dimensiones y, con el robot, en tres y magnificada en una pantalla. Resulta mucho más fácil para el cirujano y, por tanto, más seguro para el paciente», detalla el doctor.

Es una técnica que requiere cirujanos especialmente entrenados en cirugía robótica.