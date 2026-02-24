La oferta estrella de las inmobiliarias de hiperlujo: «Si nos compras un piso, te regalamos un coche»
La inmobiliaria VM Properties, que ha abierto en Castrelos y está enfocada en el mercado internacional y de lujo, entrega un vehículo de gama alta a los clientes que adquieren alguna de sus propiedades
Tras trabajar durante años en los Emiratos Árabes y en Madrid, la tudense Vanesa Martínez, junto a la viguesa Mery Campos, han abierto la inmobiliaria VM Properties en la Avenida de Castrelos. Es cierto que negocios que se dedican a la compraventa de inmuebles se cuentan por centenares en la ciudad, pero en este caso se trata de un concepto diferente. En primer lugar, porque aunque cuentan con propiedades en Vigo y en municipios del entorno, lo cierto es que están enfocadas en el mercado internacional. «Tenemos inmuebles en Miami, Francia, Suiza, Portugal... Y hay inversores de aquí que están ya comprando en esos países», asegura Campos. También cuentan con propiedades en distintos puntos de la geografía nacional, especialmente en Madrid.
Lo cierto es que esta inmobiliaria se enfoca especialmente en el mercado de lujo, y por eso no publica todos los inmuebles que tienen a la venta. Por ejemplo, un pazo de más de cuatro millones en A Guarda o un piso de más de dos en la capital de España. Con esos precios, por tanto, los principales clientes son inversores o personas con un muy elevado poder adquisitivo.
Y la inmobiliaria ha llegado a un acuerdo con el concesionario Autos Diz, en la carretera de Camposancos, a través del cual le regalan un vehículo de gama alta a todos los que compran alguna de sus propiedades. «En función de lo que han pagado por el inmueble, les damos un coche de mayor o menor valor. En todo caso, los más modestos son BMW o Audi. Y a partir de ahí, para arriba», explican desde VM Properties.
Lo cierto es que en la ciudad no son muchas las inmobiliarias que se dedican al mercado de lujo y que cuentan con propiedades en el extranjero. Y Vanesa Martínez, la impulsora de este nuevo negocio, ha visto en ese nicho de mercado que hasta ahora no estaba cubierto una auténtica oportunidad, también porque es consciente de que en Vigo hay muchos clientes potenciales que buscan diversificar sus inversiones y abrirse al mercado extranjero.
