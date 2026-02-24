El Colegio de Ingenieros de Galicia reconoce al Halo en los premios San Telmo

El Halo de Vigo es una infraestructura bien valorada en los premios de aquitectura. Ya desde antes de sus construcción rascaba galardones aquí y allá. Ahora que ya lleva años en funcionamiento continúa en la misma dinámica. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia lo distinguió en los Premios San Telmo, un galardón que refuerza la proyección del ascensor urbano vigués como referente en movilidad sostenible a nivel internacional.

El alcalde, Abel Caballero, celebró el reconocimiento asegurando que el Halo «ya es un icono de la ciudad» y subrayó que se está convirtiendo también en «un icono mundial de la movilidad sostenible», avalado por una larga lista de premios nacionales e internacionales acumulados en los últimos años.

Entre los galardones más recientes figura el Future Awards 2025, en la categoría de transporte, donde el proyecto fue distinguido como Best of the Best. Ese mismo año recibió el Premio de Arquitectura y Rehabilitación de Galicia 2025, así como un nuevo reconocimiento del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, en los premios celebrados en Segovia.

En 2024, el Halo destacó en los Architecture Master Prize, de nuevo como Best of the Best en la categoría de Transportation. También recibió el premio al mejor proyecto innovador en los galardones Porcelanosa.

Pero el historial de distinciones se remonta incluso a años anteriores. En 2022, el proyecto del ascensor urbano fue galardonado en la Semana Española de la Movilidad, organizada por el Ministerio de Transportes, y posteriormente recibió un Loop Design Award. En 2021, cuando aún no estaba construido, el diseño del Halo se impuso a más de 650 propuestas procedentes de 50 países en los Loop Design Awards de arquitectura no construida.

El alcalde recordó esta mañana las dificultades políticas que rodearon la aprobación del proyecto. Según señaló, tanto el PP de Vigo como el BNG votaron en contra de la modificación presupuestaria necesaria para ejecutar la obra, que finalmente salió adelante con los votos del gobierno municipal. «La Xunta no puso ni un céntimo», afirmó el regidor.