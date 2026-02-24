CIJE celebra en Vigo su segundo congreso de emprendedores con un mensaje claro: «Esto va de relaciones»

El Círculo de Jóvenes Emprendedores (CIJE) celebrará el próximo 27 de febrero en el Áttica de Samil (Vigo) su 2º Congreso, una cita que reunirá a emprendedores, profesionales y empresas con un objetivo común: crear relaciones reales y duraderas en torno a los negocios.

Actualmente, CIJE cuenta con 130 socios activos y, en este congreso, cada miembro asistente acudirá acompañado de un invitado, lo que permitirá reunir a más personas procedentes de sectores muy diversos.

Bajo el lema «Esto va de relaciones», el congreso apuesta por un formato cercano y humano, alejado de los eventos tradicionales, donde las personas y sus proyectos son los verdaderos protagonistas.

El evento estará presentado por Roberto Pérez Marijuán, profesional con gran visibilidad en LinkedIn y reconocido por su capacidad para comunicar y conectar con audiencias empresariales, lo que aportará dinamismo y proyección al encuentro.

Además, como parte de la preparación del congreso, Roberto ofrecerá un webinar exclusivo para los miembros de CIJE, con consejos prácticos para preparar sus presentaciones y sacar el máximo partido a su intervención.

«CIJE nace de la idea de que emprender no tiene por qué ser un camino en solitario. Jóvenes no es una edad, es una forma de ver los negocios y el emprendimiento: con curiosidad, mentalidad abierta y ganas de colaborar. Este congreso es una puerta abierta para cualquier persona que quiera hacer networking real y conocernos», señalan desde la organización del Círculo de Jóvenes Emprendedores.

El Círculo nació hace tres años en Vigo y no ha dejado de crecer. En el último año se ha consolidado el grupo de Porriño y recientemente ha iniciado su expansión con la apertura del grupo en A Coruña este mes, reforzando su presencia en Galicia como comunidad emprendedora en crecimiento.

El congreso se celebrará de 9:00 a 14:30 horas y finalizará con una comida en el mismo espacio, pensada como un momento distendido para seguir fortaleciendo relaciones profesionales.

Aunque el encuentro surge desde la comunidad CIJE, la organización destaca que está abierto a cualquier persona interesada en hacer networking y conocer el Círculo.