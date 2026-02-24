La CIG llama a toda Atención Primaria a la huelga el 12 de marzo

CIG-Saúde llama a los profesionales de todas las categorías de Atención Primaria a secundar una jornada de huelga el `próximo jueves 12 de marzo ante la "situación límite" del sistema y la "falta de soluciones" de la Consellería de Sanidade.

Esta convocatoria se suma a la que ha hecho O'Mega también para los médicos de los centros de salud y Puntos de Atención Continuada para el 2 de marzo por la "sobrecarga" en este nivel. Y también está prevista otra semana de huelga de facultativos tanto de hospital como de Primaria en la semana del 16 al 22 de marzo contra el estatuto marzo,

Trabajadores de Primaria y representantes sindicales se concentraron ayer en todas las áreas sanitarias. En la de Vigo, la protesta fue ante el Punto de Atención Continuada de Vigo, en la calle Pizarro.

Más comisiones

La secretaria comarcal de CIG-Saúde, Pilar Rodríguez, reprochó ayer el plan expuesto por Sanidade de constituir dos nuevos grupos de trabajo, solo con personal de la Administración, para analizar la situación de este nivel asistencial. Recuerda que ya se evaluó en 2019 en el seno del consello técnico de Primaria y pide recuperar sus conclusiones. "Crean novas comisións para entrar nun debate estéril", censura.