Caballero, sobre la salida sur ferroviaria de Vigo: «Va en tiempo y forma, Portugal prioriza Lisboa y por fin Rueda se da cuenta»

Reacción del alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la reunión del Gobierno gallego este lunes para dar cuenta de un informe sobre los plazos de la línea de alta velocidad ferroviaria Vigo-Oporto y constatar que al menos se demorará hasta 2038. Caballero ironizó con que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya constatado que la infraestructura se retrasará, algo de lo que el alcalde responsabiliza exclusivamente a Portugal, «porque su prioridad es el Oporto-Lisboa y si eso, después, Vigo».

«Sabíamos que cuando Rueda se reunía con ministros y alcaldes portugueses diciendo que estaría en 2030 era una mentira, una barbaridad, pretender lo imposible», apuntó Caballero, que se refirió también a la tramitación de la salida sur de Vigo, «algo irrenunciable para nuestra ciudad», al asegurar que «va en tiempo y forma» pese al retraso en el estudio informativo, para el que se tuvo que aprobar una modificación que lo demorará hasta finales de este año, una ampliación de plazos que justifica el alcalde de Vigo. «Se modificó para dejar resuelto el problema del paso a nivel en Porriño, resolviendo un importante problema», indicó.

Caballero, por otro lado, reaccionó también al acuerdo de la Xunta para aprobar inicialmente el proyecto de desarrollo del ámbito del Ofimático, donde se prevé la construcción de 2.000 viviendas. Como es habitual, el regidor criticó las políticas en esta materia del Gobierno gallego, «que nos vuelve a contar cuentos chinos diciendo que todo va a ser maravilloso cuando no es cierto», incidiendo en que desde 2009 no se han construido más que un puñado de pisos protegidos. «Ese es el problema, la Xunta no hizo nada y los precios suben cuando es su competencia y su obligación», concluyó Caballero.