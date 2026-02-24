Movilidad
El BNG urge una línea de bus directa desde el centro de Vigo a Peinador
Los nacionalistas entienden que la actual conexión «é absolutamente insuficiente»
El BNG lanza una propuesta para que Vigo cuenta con una línea de autobús directa entre el casco urbano y el aeropuerto de Peinador, una conexión en la que deberían implicarse Concello y Xunta. «A única liña que pasa por Peinador é absolutamente insuficiente, un síntoma dunha anomalía que cómpre rectificar», expone el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.
Argumenta también el BNG que los horarios de esa línea de autobús deben coordinarse con la oferta de vuelos de Peinador y estar, también, amoldada a los horarios de la estación intermodal y del transporte de ría. Para Igrexas, resulta «incomprensíbel que o aeroporto Sá Carneiro teña case mellores conexións desde Vigo que a propia terminal da cidade».
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos