El BNG urge una línea de bus directa desde el centro de Vigo a Peinador

El BNG lanza una propuesta para que Vigo cuenta con una línea de autobús directa entre el casco urbano y el aeropuerto de Peinador, una conexión en la que deberían implicarse Concello y Xunta. «A única liña que pasa por Peinador é absolutamente insuficiente, un síntoma dunha anomalía que cómpre rectificar», expone el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

Argumenta también el BNG que los horarios de esa línea de autobús deben coordinarse con la oferta de vuelos de Peinador y estar, también, amoldada a los horarios de la estación intermodal y del transporte de ría. Para Igrexas, resulta «incomprensíbel que o aeroporto Sá Carneiro teña case mellores conexións desde Vigo que a propia terminal da cidade».