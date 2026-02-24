El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa

El aeropuerto de Vigo acaba de ser galardonado con el premio como el «Mejor Aeropuerto Europeo» en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros anuales en los galardones ASQ (Airport Service Quality) que concede el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y premia la calidad en el servicio.

Es la primera vez que el aeropuerto vigués consigue esta mención, que fue precisamente uno de los objetivos que se marcó la actual directora del aeropuerto, Ana Molés, al poco tiempo de tomar las riendas de la terminal olívica. El plan para lograr esta distinción lo lanzó en el año 2019 e incluía, entre otras cosas, muchas de las mejoras que se llevaron a cabo en los últimos años. Entre ellas, la sala VIP, los parques infantiles, filtros de seguridad más ágiles y familiares, el aparcamiento rápido para dejar y recoger pasajeros u otras mejoras en la propia terminal referentes a la señalización o la climatización, entre otros ejemplos.

El premio que ha recibido el aeropuerto gallego se basa en los resultados de las encuestas del programa internacional ASQ de percepción de la calidad del servicio en los pasajeros que desarrolla ACI. Las encuestas ASQ se realizan directamente a los pasajeros, que responden a unos cuestionarios en los que valoran toda una gama de disciplinas, entre las que se encuentran: instalaciones, servicio al cliente (pasajeros y compañías aéreas), seguridad, conciencia ambiental, operaciones y relaciones externas e institucionales, entre otras.

Aena lanzó en 2019 un plan para lograr el galardón que le acaban de otorgar al aeropuerto de Vigo. / FdV

Para Ana Molés, directora del Aeropuerto de Vigo, «el premio ASQ a mejor aeropuerto de nuestra categoría supone el reconocimiento al esfuerzo de todos los trabajadores del aeropuerto. Durante los últimos años, el aeropuerto ha implantado un programa de calidad ambicioso, que cuenta con la participación de todas las empresas que prestan servicio en la infraestructura y que se basa, en primer término, en la escucha activa de las necesidades del pasajero. Este premio es el resultado de nuestro esfuerzo y trabajo en equipo para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia de viaje posible», destaca la máxima responsable de la terminal olívica.

Además del aeropuerto de Vigo, también han sido premiados como «Mejor Aeropuerto Europeo» en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros las terminales de: El Hierro, Girona-Costa Brava, Pamplona, Región de Murcia y Reus.

La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual ACI World Airport Experience Summit en Estambul del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026.

Qué es el Programa ASQ de ACI

Estos reconocimientos se enmarcan en el Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario (ASQ) y ponen de manifiesto el esfuerzo realizado por los aeropuertos para mejorar los parámetros de calidad, tanto en sus instalaciones como en los servicios que ofrecen a pasajeros y aerolíneas.

El programa ASQ es un plan global de evaluación comparativa en la industria aeroportuaria que permite testar el servicio que se ofrece en cada aeropuerto y compararlo con las infraestructuras del resto del mundo de similar tamaño.

Estos premios se basan en los resultados de las encuestas ASQ, que se realizan dentro de este programa para medir la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio a través de cuestionarios en los que se valora su experiencia en los aeropuertos en relación con aspectos como el acceso, las instalaciones, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en el control de seguridad.

Pasajeros seleccionados al azar

Los pasajeros son seleccionados al azar en las puertas de salida y llegada utilizando una metodología de muestreo diseñada científicamente, y las encuestas se recopilan durante todas las horas, días y meses de funcionamiento.

Día grande en Peinador con más de 4.500 pasajeros / Marta G. Brea

En total, Aena ha sido premiada en esta edición con 15 galardones para 10 de sus aeropuertos. Además de AS Madrid-Barajas, los aeropuertos de Gran Canaria, Menorca, Girona-Costa Brava, Reus, El Hierro, Pamplona, Vigo y Aeropuerto Internacional Región de Murcia obtienen el premio de Mejor Aeropuerto Europeo en su categoría. Por su parte, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, obtiene tres premios como «Aeropuerto Europeo con el Personal más Amable», «Aeropuerto Europeo más Agradable» y «Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil». En este último apartado, también resultó ganador el Aeropuerto de Reus. Por último, los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Pamplona también han sido reconocidos con el galardón «Aeropuerto Europeo más Limpio».

ACI: Más de 2.200 aeropuertos adscritos

ACI se constituyó en 1991 para promover la colaboración entre los aeropuertos y otros socios del mundo de la aviación, como la que engloba a todas las aerolíneas, IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), o CANSO (Organización Internacional de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea), con el objetivo de contribuir al desarrollo de un sistema de transporte aéreo seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

En la actualidad, este consejo integra a 811 miembros, que operan en más de 2.200 aeropuertos en 160 países.