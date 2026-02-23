Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calvario minipisoTemporalidad empleo públicoMade in EuropePrecio alquileres VigoHuelga de médicosCelta-Mallorca23F
instagramlinkedin

Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»

Permitirá atravesar todos los carriles de la avenida a lo ancho al igual que ocurre ya en el cruce de San Roque

Nuevo cierre de la calle Lepanto por obras: desvíos y accesos a la AP-9

Los cambios afectan al cruce entre la Avenida de Madrid y Emilia Pardo Bazán.

Los cambios afectan al cruce entre la Avenida de Madrid y Emilia Pardo Bazán. / Alberto Blanco

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Vigo introduce desde hoy un nuevo e importante cambio de tráfico en la Avenida de Madrid. Esta alteración en la circulación se suma a la de la «turboglorieta» que se instaló a finales del año pasado y que continúa, meses después, provocando importantes retenciones de tráfico en hora punta durante el desarrollo de las obras que están transformado este vial principal de salida y acceso a la ciudad.

Según acaba de informar la Concejalía de Tráfico, si las condiciones climatológicas lo permiten, desde hoy se podrá atravesar la Avenida de Madrid de lado a lado no solo a la altura del Pazo de San Roque (de calle Loureiro a Papuxa, y viceversa); sino que los conductores podrán también cruzar todos sus carriles desde Emilia Pardo Bazán (la antigua Carretera Provincial) hacia la Estrada do Vilar.

Este cambio estaba ya contemplado dentro del proyecto inicial de reforma de la Avenida de Madrid. Pero, a tenor del aviso de la Concejalía de Tráfico, todo apunta a que se va aplicar ya antes de que culminen las obras. En la configuración definitiva de este cruce no solo se permitirá seguir de frente desde Emilia Pardo Bazán y atravesar toda la avenida de Madrid a lo ancho; también se podrá girar a la derecha para salir de Vigo o a la izquierda, para continuar hacia la Plaza de España.

Vista actual de las obras en la Avenida de Madrid con la «turboglorieta» al fondo

Vista actual de las obras en la Avenida de Madrid con la «turboglorieta» al fondo / Alberto Blanco

El Concello de Vigo no ha confirmado todavía si desde esta semana se podrán realizar ya todos estos movimientos o si solo se podrá cruzar inicialmente de una calle a otra.

Según pudo saber este periódico, la dirección de obra habría introducido cambios en la configuración inicial del cruce (en la imagen bajo estas líneas). El aviso oficial solo apunta a que comenzará con la posibilidad de que los coches puedan continuar entre Emila Pardo Bazán y Estrada do Vilar, y viceversa. El cruce estará, por lo tanto, regulado por semáforo.

Configuración que recogía el proyecto inicial de la avenida de Madrid para el cruce con Emilia Pardo Bazán.

Configuración que recogía el proyecto inicial de la avenida de Madrid para el cruce con Emilia Pardo Bazán. / Oficial

Sobre el plano inicial ya hubo cambios en la propia avenida de Madrid, como que tanto Emilia Pardo Bazán como la Estrada do Vilar presumen actualmente de dos sentidos de circulación. Por ello, es probable que tanto desde una como desde otra, se acaben realizando todos los movimientos posibles: seguir de frente, girar hacia Plaza de España o salir de Vigo en dirección al Seminario.

Noticias relacionadas y más

De hecho, y dado que este movimiento en este cruce es novedoso e implica atravesar hasta seis carriles de la avenida de Madrid, la Concejalía de Tráfico ha pedido a las personas usuarias de la vía que «extremen la precaución en los primeros días, adaptando la velocidad a las condiciones de la vía y respetando estrictamente la nueva configuración y la señalización existente».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
  2. Davila 20/02/2026
  3. Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
  4. Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
  5. Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
  6. El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
  7. Muere Severino Novas, exconcejal del BNG en Cangas
  8. Positivo en alcohol tras un aparatoso accidente de tráfico en las fuentes de Aragón de Vigo mientras comía una hamburguesa

Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»

Nuevo cierre al tráfico de la calle Lepanto por obras: desvíos y accesos a la AP-9

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

Los alquileres en Vigo rompen otro techo y se tensionan más allá del centro: el precio medio ya es superior a los 600 euros mensuales en todo el casco urbano

La Audiencia de Vigo priva a un agresor sexual de cualquier derecho sobre su hijo

El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo

El consumo problemático de cannabis en universitarios: ellas por malestar emocional y en ellos ligado al policonsumo y las conductas de riesgo

El Supremo rechaza el recurso de la mujer que dejó sin un ojo a su novio tras arrojarle un cargador en Vigo

El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»

El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
Tracking Pixel Contents