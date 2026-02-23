Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid y Tráfico pide «extremar la precaución»

Vigo introduce desde hoy un nuevo e importante cambio de tráfico en la Avenida de Madrid. Esta alteración en la circulación se suma a la de la «turboglorieta» que se instaló a finales del año pasado y que continúa, meses después, provocando importantes retenciones de tráfico en hora punta durante el desarrollo de las obras que están transformado este vial principal de salida y acceso a la ciudad.

Según acaba de informar la Concejalía de Tráfico, si las condiciones climatológicas lo permiten, desde hoy se podrá atravesar la Avenida de Madrid de lado a lado no solo a la altura del Pazo de San Roque (de calle Loureiro a Papuxa, y viceversa); sino que los conductores podrán también cruzar todos sus carriles desde Emilia Pardo Bazán (la antigua Carretera Provincial) hacia la Estrada do Vilar.

Este cambio estaba ya contemplado dentro del proyecto inicial de reforma de la Avenida de Madrid. Pero, a tenor del aviso de la Concejalía de Tráfico, todo apunta a que se va aplicar ya antes de que culminen las obras. En la configuración definitiva de este cruce no solo se permitirá seguir de frente desde Emilia Pardo Bazán y atravesar toda la avenida de Madrid a lo ancho; también se podrá girar a la derecha para salir de Vigo o a la izquierda, para continuar hacia la Plaza de España.

Vista actual de las obras en la Avenida de Madrid con la «turboglorieta» al fondo / Alberto Blanco

El Concello de Vigo no ha confirmado todavía si desde esta semana se podrán realizar ya todos estos movimientos o si solo se podrá cruzar inicialmente de una calle a otra.

Según pudo saber este periódico, la dirección de obra habría introducido cambios en la configuración inicial del cruce (en la imagen bajo estas líneas). El aviso oficial solo apunta a que comenzará con la posibilidad de que los coches puedan continuar entre Emila Pardo Bazán y Estrada do Vilar, y viceversa. El cruce estará, por lo tanto, regulado por semáforo.

Configuración que recogía el proyecto inicial de la avenida de Madrid para el cruce con Emilia Pardo Bazán. / Oficial

Sobre el plano inicial ya hubo cambios en la propia avenida de Madrid, como que tanto Emilia Pardo Bazán como la Estrada do Vilar presumen actualmente de dos sentidos de circulación. Por ello, es probable que tanto desde una como desde otra, se acaben realizando todos los movimientos posibles: seguir de frente, girar hacia Plaza de España o salir de Vigo en dirección al Seminario.

De hecho, y dado que este movimiento en este cruce es novedoso e implica atravesar hasta seis carriles de la avenida de Madrid, la Concejalía de Tráfico ha pedido a las personas usuarias de la vía que «extremen la precaución en los primeros días, adaptando la velocidad a las condiciones de la vía y respetando estrictamente la nueva configuración y la señalización existente».